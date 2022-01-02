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"Цифри, яких не знав світ": прем'єр Ізраїлю попередив про десятки тисяч нових випадків COVID

Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет попередив, що в країні скоро будуть реєструватися десятки тисяч нових випадків захворювання COVID в день. При цьому він підкреслив, що" буря насувається на нас в ці самі дні", незважаючи на велику кількість вакцинованих в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Його попередження прозвучало в той момент, коли Міністерство охорони здоров'я країни заявив, що сплеск інфекцій, викликаних штамом "Омікрон", може привести до того, що Ізраїль досягне колективного імунітету.

За останні два тижні кількість випадків захворювання в Ізраїлі зросла з 700 до більш ніж 4000, про які повідомляється сьогодні.

"Це цифри, яких не знав світ, і яких не знали ми", - заявив Беннет.

Він додав, що мета уряду - "дозволити економіці функціонувати в максимально можливій мірі, захищаючи при цьому найбільш вразливих з нас".

З початку пандемії в Ізраїлі зареєстровано щонайменше 8 244 випадки смерті від COVID.

Нагадаємо, раніше Ізраїль ввів нові карантинні обмеження. Вони стосуються мандрівників і дітей.

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