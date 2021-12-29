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Ізраїль змінив список "червоних" країн та ввів нові карантинні заходи

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Ізраїль, Середа 29 грудня 2021 13:53
Ізраїль змінив список "червоних" країн та ввів нові карантинні заходи Фото: Ізраїль змінив деякі карантинні заходи через COVID (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

В Ізраїлі ухвалили низку рішень після рекомендацій Комісії МОЗ у зв'язку з поширенням коронавірусу. Змінено список "червоних" країн та правила для "червоних" міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета у Facebook.

Так, з 29 на 30 грудня набуде чинності рішення комісії міністрів із боротьби з коронавірусом про переведення Мексики в список "червоних" країн. Крім того, з цього списку до "помаранчевого" перенесуть Італію, Уганду, Сейшельські острови, Анголу, Ірландію, Есватині, Еритрею, Ботсвану, Бурунді, Буркіна-Фасо, Бельгію, Бенін, Гану, Габон, Джібуті, Гвінею, Гвінею-Бі Екваторіальну Гвінею, Гамбію, Німеччину, Данію, Південний Судан, Демократичну Республіку Конго, Зімбабве, Замбію, Кот-д'Івуар, Того, Ліберію, Лесото, Мавританія, Маврикій, Малі, Мадагаскар, Мозамбік, Малаві, Марокко, Намібію, Сан-Томе і Прінсіпі, Сомалі, Сенегал, Сьєрра-Леоне, острів Святої Олени (Велика Британія), Фінляндію, Чад, Республіку Конго (Конго Браззавіль), Коморські острови, Камерун, Кабо-Верде, Кенію, Реюньйон (Франція), Руанду, Центральноафриканську Республіку, Швецію.

Крім того, комісія затвердила порядок скорочення контактів у системі освіти. Прийнято такі рішення:

  • Учні п'ятих та шостих класів у "червоних" містах, якщо в одного з учнів у класі виявлено коронавірус, перейдуть на навчання у форматі обмеженого контакту (онлайн/на відкритому повітрі).
  • Учні з першого по четвертий класів у "червоних" містах, якщо в одного з учнів у класі виявлено коронавірус, максимально можливо перейдуть до навчання у форматі обмеженого контакту (онлайн/на відкритому повітрі).

Ці рішення набули чинності опівночі з 28 на 29 грудня та діятимуть до неділі 9 січня 2022 року.

Комісія також прийняла рішення, що пасажири, які повертаються з "червоних" країн, проходитимуть ПЛР-тест і перебуватимуть на карантині (підтверджуючи згоду на це своїм підписом) до отримання негативного результату тесту відповідно до уточненого сьогодні порядку проходження карантину.

Пасажири, які відмовилися підписати згоду, проходитимуть карантин у готелях до отримання результатів ПЛР-тесту.

Це рішення набуде чинності опівночі з 29 на 30 грудня, після затвердження комісією Кнесету за законодавством.

Нагадаємо, 27 грудня в Ізраїлі медичний центр "Шеба" розпочав клінічні випробування четвертого щеплення від коронавірусу. Друге бустерне щеплення може бути схвалено для вразливих груп населення у спробі випередити сплеск COVID, спричинених штамом "Омікрон".

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