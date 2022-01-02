"Цифры, которых не знал мир": премьер Израиля предупредил о десятках тысяч новых случаев COVID

Его предупреждение прозвучало в тот момент, когда Министерство здравоохранения страны заявил, что всплеск инфекций, вызванных штаммом "Омикрон", может привести к тому, что Израиль достигнет коллективного иммунитета.

За последние две недели число случаев заболевания в Израиле выросло с 700 до более чем 4000, о которых сообщается сегодня.

"Это цифры, которых не знал мир, и которых не знали мы", - заявил Беннет.

Он добавил, что цель правительства - "позволить экономике функционировать в максимально возможной степени, защищая при этом самых уязвимых из нас".

С начала пандемии в Израиле зарегистрировано по меньшей мере 8 244 случая смерти от COVID.