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"Цифры, которых не знал мир": премьер Израиля предупредил о десятках тысяч новых случаев COVID

Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предупредил, что в стране скоро будут регистрироваться десятки тысяч новых случаев заболевания COVID в день. При этом он подчеркнул, что "буря надвигается на нас в эти самые дни", несмотря на большое количество вакцинированных в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Его предупреждение прозвучало в тот момент, когда Министерство здравоохранения страны заявил, что всплеск инфекций, вызванных штаммом "Омикрон", может привести к тому, что Израиль достигнет коллективного иммунитета.

За последние две недели число случаев заболевания в Израиле выросло с 700 до более чем 4000, о которых сообщается сегодня.

"Это цифры, которых не знал мир, и которых не знали мы", - заявил Беннет.

Он добавил, что цель правительства - "позволить экономике функционировать в максимально возможной степени, защищая при этом самых уязвимых из нас".

С начала пандемии в Израиле зарегистрировано по меньшей мере 8 244 случая смерти от COVID.

Напомним, ранее Израиль ввел новые карантинные ограничения. Они касаются путешественников и детей.

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