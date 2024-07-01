Цифровые инструменты народовластия: когда украинцы будут голосовать за финансирование проектов восстановления

Украинцы смогут голосовать в "Дії" за приоритетность финансирования проектов восстановления своей общины из Государственного фонда регионального развития (ДФРР). Соответствующие изменения были внесены в закон, прописывающий финансирование Фонда.

Она объяснила, что своя региональная стратегия есть у каждого региона, каждой общины. Согласно ей, выбираются соответствующие проекты, их может быть несколько. Поэтому важно, чтобы именно общины определяли, какие проекты по восстановлению будут финансироваться из ДФРР.

Шуляк отметила, что недавно в закон о распределении средств Государственного фонда регионального развития внесли важные изменения - выбирать проекты восстановления, которое будет происходить за счет средств из ДФРР, смогут граждане. Это будет происходить путем голосования на портале и в приложении "Дія". И именно на основании результатов такого голосования граждан Кабмин будет утверждать финансирование по этому или иному проекту», – пояснила Шуляк.

"Будет ли это больница, ЦНАП или другой объект в их регионе, будут решать его жители. Но эти изменения понравились далеко не всем. По ним было огромное количество критики - и среди народных депутатов, и среди представителей комиссий, которые на региональном Уровни формировали ранее решение о том, каким образом будут распределяться средства из ДФРР. Но я скажу откровенно - без внедрения таких цифровых механизмов на уровне инструментов местной демократии нам будет достаточно важно. более результативными", - подчеркнула Елена Шуляк.

По ее словам, сейчас очень важно, чтобы цифровизация, которая является бесспорным антикоррупционным предохранителем, заходила во все сферы общественной жизни. Поэтому благодаря "Дії" распределение средств из Фонда, который из-за войны сейчас не наполняется, но после победы заработает полноценно, будет прерогативой именно граждан - жителей тех или иных территориальных общин.

Напомним, весной 2024 года в Украине утвердили план мероприятий по реализации децентрализационной реформы, который синхронизирован с программой о предоставлении Украине 50 млрд евро Ukraine Facility и определяет ключевые точки восстановления, рост территориальных общин в период войны и в послевоенные годы.

Среди его основных задач:

Восстановление местного самоуправления на деоккупированных территориях;

Разграничение полномочий органов местного самоуправления и органов исполнительной власти по принципу субсидиарности в областях, имеющих отношение к восстановлению (жилье, транспорт, социальная инфраструктура и т.п.);

Финансовая децентрализация, то есть приведение налогового и бюджетного законодательства в соответствие с лучшими международными практиками;

Переформатирование местных государственных администраций в органы префектурного типа в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления;

Развитие компетенций представителей региональных и местных властей в сфере работы с инвестициями и проектного менеджмента;

Максимально прозрачное и прогнозируемое финансирование проектов восстановления из бюджетных и внебюджетных источников.

















