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Цифрові інструменти народовладдя: коли українці голосуватимуть за фінансування проєктів відновлення

Понеділок 01 липня 2024 16:43
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Цифрові інструменти народовладдя: коли українці голосуватимуть за фінансування проєктів відновлення Фото: українці голосуватимуть за фінансування проєктів відновлення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Українці зможуть голосувати у "Дії" за пріоритетність фінансування проектів відбудови для своєї громади з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Відповідні зміни внесли в закон, який прописує фінансування Фонду.

Про це заявила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Вона пояснила, що своя регіональна стратегія є у кожного регіону, кожної громади. Згідно із нею, обираються відповідні проєкти, їх може бути кілька. Тому важливо, щоб саме громади визначали, які проєкти з відновлення фінансуватимуться з ДФРР.

Шуляк зазначила, що нещодавно у закон про розподіл коштів Державного фонду регіонального розвитку, внесли важливі зміни - вибирати проєкти відновлення, яке буде відбуватись за рахунок коштів з ДФРР, зможуть громадяни. Це відбуватиметься шляхом голосування на порталі і у застосунку Дія. І саме на підставі результатів такого голосування громадян Кабмін затверджуватиме фінансування за цим чи іншим проєктом”, - пояснила Шуляк.

"Чи буде це лікарня, чи ЦНАП, чи інший об’єкт у їхньому регіоні, вирішуватимуть його мешканці. Але ці зміни сподобались далеко не всім. Щодо них була величезна кількість критики - і серед народних депутатів, і серед представників комісій, які на регіональному рівні формували раніше рішення про те, яким чином будуть розподілятись кошти з ДФРР. Але я скажу відверто - без впровадження таких цифрових механізмів на рівні інструментів місцевої демократії нам буде досить важно. Тому використовуючи Дію і розуміння Мінцифри, можна буде зробити такі речі набагато ефективнішими і результативнішими", - підкреслила Олена Шуляк.

За її словами, наразі надваживо, щоб цифровізація, яка є безперечним антикорупційним запобіжником, заходила у всі сфери суспільного життя. Тому завдяки Дії розподіл коштів з Фонду, який через війну зараз не наповнюється, але після перемоги запрацює повноцінно, буде прерогативою саме громадян - мешканців тих чи інших територіальних громад.

Нагадаємо, навесні 2024 року в Україні затвердили план заходів реалізації децентралізаційної реформи, який синхронізований з програмою про надання Україні 50 млрд євро Ukraine Facility і визначає ключові точки відновлення, зростання територіальних громад у період війни та у повоєнні роки.

Серед його основних завдань:

  • Відновлення місцевого самоврядування на деокупованих територіях;
  • Розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади за принципом субсидіарності у сферах, які мають відношення до відновлення (житло, транспорт, соціальна інфраструктура тощо);
  • Фінансова децентралізація, тобто приведення податкового і бюджетного законодавства у відповідність до кращих міжнародних практик;
  • Переформатування місцевих державних адміністрацій в органи префектурного типу відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування;
  • Розвиток компетенцій представників регіональної та місцевої влади у сфері роботи з інвестиціями та проектного менеджменту;
  • Максимально прозоре і прогнозоване фінансування проектів відновлення з бюджетних та позабюджетних джерел.










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