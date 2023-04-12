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Сколько в Украине осталось жителей: оценка МВФ и прогноз до конца 2023 года

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Украина, Среда 12 апреля 2023 12:22
Сколько в Украине осталось жителей: оценка МВФ и прогноз до конца 2023 года Фото: население Украины в 2023 году сократится до 32 млн человек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По оценкам Международного валютного фонда, в Украине в 2021 году проживало 40,998 млн человек. Из-за войны в 2022 году наличное население сократилось 34,840 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Economic Outlook МВФ за апрель 2023 года.

МВФ ожидает, что к концу 2023 года в стране будет жить 31,954 млн человек.

Напомним, Национальный банк Украины ожидает, что количество украинцев, находящихся за границей, в первом квартале 2023 года составит 9 млн человек. Возвращение может начаться не раньше следующего года.

По прогнозу НБУ, в конце 2025 года за границей будут оставаться 5,9 млн украинцев.

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