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5 знаков Зодиака получат особый сюрприз от Меркурия: кто найдет свое счастье

Четверг 26 июня 2025 19:18
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5 знаков Зодиака получат особый сюрприз от Меркурия: кто найдет свое счастье Кому повезет до конца лета (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

26 июня наступает период Меркурия в знаке Льва, который продлится вплоть до начала осени. И для представителей 5 знаков Зодиака это станет приятным сюрпризом.

Эксклюзивно для РБК-Украина астролог Катерина Соловьева рассказала, что готовит Меркурий и кому ждать чудес.

Каким знакам Зодиака скоро повезет

"26 июня Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (разнообразных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, делает ингрессию в знак Льва", - пояснила астролог.

Пятый знак Зодиака - нейтральное положение для самой ловкой планеты Солнечной системы. И здесь, добавила Соловьева, Меркурий будет находиться до 2 сентября 2025 года.

Положительное влияние в период с 26 июня по 2 сентября почувствуют представители следующих знаков Зодиака:

  • Лев
  • Овен
  • Стрелец
  • Близнецы
  • Весы.

Внимательными с действием этой планеты в этот период нужно быть:

  • Водолеям
  • Тельцам
  • Скорпионам.

"В этот период могут ускоряться ситуации, которые касаются детей, романтических отношений, хобби, творчества, азарта, публичных выступлений, шоу-бизнеса, предметов роскоши", - рассказала астролог.

"В первую очередь изменения могут коснуться этих процессов, если они связаны с важными переговорами, заключением новых договоров, оформлением документов, ценными приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, важными командировками, сдачей экзаменов, проведением необходимых платежей", - резюмировала она.

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