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У Львов - рубин, у Рыб - сапфир: вот какое украшение-талисман подойдет каждому знаку Зодиака

Пятница 27 июня 2025 10:02
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У Львов - рубин, у Рыб - сапфир: вот какое украшение-талисман подойдет каждому знаку Зодиака Как выбрать счастливый камень по знаку Зодиака (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Эзотерики считают, что у каждого знака Зодиака есть свой особый талисман, который приносит любовь, деньги и счастье. У Тельцов это изумруд, а у Весов - опал.

Какой камень-талисман у каждого знака Зодиака, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Times of India.

Овен

Овнам, которыми управляет огненный Марс, подойдет красный коралл. Он придаст силы, ясности и сдержанности. А еще этот камень помогает обуздать импульсивность, повышает выносливость, внутреннее спокойствие и дает толчок для уверенных решений.

Телец

Тельцы тянутся к стабильности, красоте и душевному равновесию. Поэтому им нужен изумруд, который дарит спокойствие, укрепляет отношения и способствует эмоциональному исцелению. Такой талисман подчеркнет природное обаяние и откроет новые пути к успеху.

Близнецы

Все таланты Близнецов лучше всего раскрываются благодаря аквамарину или изумруду. Эти камни помогают сосредоточиться, мыслить ясно и общаться со всеми вокруг. А еще они способны защитить от дурного глаза.

Рак

Эмоциональным Ракам подойдут нежные камни - жемчуг или лунный камень. Они способствуют более глубокому пониманию себя, раскрывают интуицию и приносят гармонию в личной жизни. К тому же жемчужинки дарят нежность и способность лучше понимать эмоции других.

Лев

Солнечные Львы сияют еще ярче с рубином. Этот камень подчеркивает лидерские качества, решительность, жизнерадостность и помогает не ошибаться. Кроме этого, рубин сдерживает негативные мысли.

Дева

Аналитическим Девам необходимо держать ум в тонусе, а нервы в покое. Поэтому им нужен изумруд, который идеально балансирует эти качества. Он улучшает концентрацию, снимает тревожность и дарит ментальную ясность.

Весы

Нежным и утонченным Весам, которых опекает Венера, больше всего подходят бриллиант или опал. Они усиливают привлекательность, творчество и умение поддерживать гармонию в паре.

Скорпион

Страстным Скорпионам нужна сила, которая не разрушает, а направляет. Гранат и коралл активизируют их решительность, добавляют глубины и помогают преодолевать темные эмоции. Кроме этого, такие талисманы притягивают успех.

Стрелец

Стрельцы, как утверждают эзотерики, тянутся к смыслам и глубоким эмоциям. Поэтому, для большего единения логики с чувствами следует выбирать желтый сапфир. Он укрепляет веру в себя, расширяет горизонты и притягивает удачу.

Козерог

Серьезным Козерогам подходит голубой сапфир. Это камень выдержки, дисциплины и устойчивого успеха. Но носить его стоит лишь изредка, ведь это сильный талисман.

Водолей

Независимым Водолеям нужна духовная глубина и ментальная чистота. Аметист поможет им сохранять спокойствие и вдохновение, а голубой сапфир откроет новый уровень самосознания. Выбирайте то, в чем больше всего нуждаетесь.

Рыбы

Мечтательным и чувствительным Рыбам нужны камни, которые усиливают интуицию и дарят стабильность. Аметист утолит эмоции, а желтый сапфир поддержит веру в лучшее и поможет осуществить мечты. Главное - не только ждать чудес, но и действовать.

Как выбрать талисман по характеру

  • Если вы очень эмоциональны, чувствительны или склонны к тревоге, то вам подойдут аметист, лунный камень, жемчужина или аквамарин
  • Если вы решительные, амбициозные, прямолинейные, выбирайте талисманы силы, такие как гранат, красный коралл, рубин, тигровый глаз
  • Если вам не хватает мотивации или часто сомневаетесь в себе, то выбирайте цитрин, желтый сапфир, янтарь
  • Если вы хотите стабильности и баланса - вам подойдут изумруд, яшма, нефрит, обсидиан
  • Если для вас главные творчество, вдохновение, мечты, то ищите лазурит, бирюза, опал.

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