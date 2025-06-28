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Эти знаки Зодиака возродятся из пепла: говорите "пока" всем проблемам

Суббота 28 июня 2025 19:31
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Эти знаки Зодиака возродятся из пепла: говорите "пока" всем проблемам Гороскоп на июль (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Середина лета осчастливит представителей 5 знаков Зодиака. Гороскоп обещает им шанс начать все с начала и почувствовать себя настоящим фениксом, который возрождается из пепла.

Кого ждет шанс оставить все плохое в прошлом, рассказывает РБК-Украина.

Скорпион

В июле проблемы и неудачи потеряют всю силу над вами, ведь больше не будут портить вашу жизнь. Готовьтесь к возрождению и не бойтесь препятствий. Уже скоро вы сумеете восстать из пепла и сказать "да" осуществлению своей мечты. Также к вам вернется внутренняя уверенность, которая исчезла на фоне разочарований в прошлом.

Водолей

Вы пережили период, когда не понимали себя, когда вокруг был шум, а внутри царила пустота. Но сейчас наступает время перемен, которые лечат. Вы наконец сможете сказать "нет" тому, что вас истощает. Ваше перерождение начнется с особого события, которое станет знаком, что все неудачи теперь в прошлом.

Телец

Вы готовы поставить точку и начать новую жизнь. Но сможете ли вы сжечь все мосты и не обжечься пламенем из воспоминаний? Будьте решительными и не бойтесь говорить "пока" негативу. Вас ждет новая легкость, которую вы не чувствовали годами. И когда вы перестанете оглядываться, жизнь подбросит что-то неожиданно теплое и доброе.

Рак

Ваше возрождение будет эмоциональным, вы как будто проснетесь после долгого сна, где было много слез и сомнений. Вы научитесь жить и не думать о других. Не ищите оправданий своему счастью - оно ваше и вы его заслуживаете. Гороскоп советует вам вспомнить, о чем вы мечтали и чего действительно хотите.

Рыбы

Вы давно ждали знака, и он придет уже очень скоро. Все тревоги растают, как только вы поймете, что не надо бежать, зато надо отдаться судьбе. Вас ждет перерождение, после которого вы начнете иначе смотреть на мир. И это даст вам невероятное желание расправить крылья.

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При создании материала были использованы источники: Parade, Astrotalk.

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