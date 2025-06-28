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4 знака Зодиака наконец добьются успеха: кого ждут большие победы

Суббота 28 июня 2025 06:13
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4 знака Зодиака наконец добьются успеха: кого ждут большие победы Гороскоп на субботу (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Представителей 4 знаков Зодиака ждет большое чудо. Гороскоп на 28 июня обещает им возможность взлететь выше всех.

РБК-Украина рассказывает, какие знаки Зодиака найдут шанс утереть нос своим врагам.

Козерог

Вы долго сомневались в себе, но пришло время вспомнить, кто вы на самом деле. Еще несколько дней назад будущее казалось туманным, а сейчас будто кто-то включил свет. Люди, которые когда-то вас не слышали, теперь будут ждать ваших мыслей. Каждое ваше слово будет иметь вес, а громкие победы сделают вас самыми счастливыми.

Близнецы

Вы устали быть сильными, и в этом нет ничего плохого. Гороскоп на субботу обещает вам неожиданное предложение или шанс, который просто запрещено игнорировать. Ваш ответ на предложение станет ключом к большой перезагрузке. Чудеса рядом, не упустите момент.

Стрелец

Ваше терпение не было напрасным. Наконец появится событие или встреча, которая изменит все в вашей жизни. Вы получите не только признание, но и ресурс, который давно был нужен. То, что долго казалось недостижимым, вдруг окажется рядом. Позвольте себе больше, чем всегда - мир давно ждет вашей смелости.

Лев

Вы чувствовали, будто что-то удерживает вас на месте, но этот период наконец завершился. Уже 28 июня перед вами откроется новый горизонт, в котором будут громкие победы и большой успех. Вы поймете, чего хотите на самом деле, и найдете способ это сделать. Важно доверять интуиции, она будет вести вас правильным путем.

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При создании материала были использованы источники: Your Tango, Collective World.

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