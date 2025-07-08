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Карты Таро назвали 4 знака Зодиака, которые сорвут куш: кого накроет волной удачи

Вторник 08 июля 2025 06:06
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Карты Таро назвали 4 знака Зодиака, которые сорвут куш: кого накроет волной удачи Денежный гороскоп на вторник (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Уже 8 июля представители 4 знаков Зодиака смогут набить деньгами свои кошельки. Таро-гороскоп на вторник обещает им особый шанс.

Какие знаки Зодиака накроет волной успеха и счастья, рассказывает РБК-Украина.

Козерог

Вы получите знак, он будет почти незаметным, но очень важным. Он все изменит, а первый лед растает на работе. Вам наконец повезет, руководство может заметить ваши таланты и щедро это оценит. Успех будет не громким, но весомым. Дверь в новую жизнь, где вам не придется волноваться из-за денег, откроется очень скоро.

Телец

Деньги, работа, уверенность - все сойдется в одной точке. Но вместо привычного пути вам предложат прыгнуть в новый проект, который будет амбициозным и очень интересным. Вы привыкли проверять почву под ногами, но сейчас контролировать ситуацию не удастся. Карты Таро советуют вам довериться. Риск будет оправданным, а результат превзойдет ожидания.

Дева

Таро-гороскоп советует вам забыть о хитрости и интригах. Когда вы поймете, что удача любит тех, кто действует честно, все изменится. На работе вас будет ждать непростой выбор, но если вы сумеете не ошибиться - награда будет очень щедрой. Вас услышат, заметят и "поставят" именно туда, где вы давно хотели быть.

Скорпион

Вы чувствовали, что что-то меняется, но не понимали, что именно. И уже во вторник карты Таро обещают вам новость, которая подарит четкое понимание ситуации. Вы входите в этап внутреннего роста, который мгновенно отразится на финансах. Кто-то может завидовать, кто-то не поверить, но вы берете свое и этого не стоит стесняться. Сорвите этот куш и оставьте всех врагов позади себя!

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При создании материала были использованы источники: Tarot, Your Tango.

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