10 вещей, которые должны знать и делать люди 40+, чтобы быть счастливыми каждый день

После 40 жизнь только начинается - но только для тех, кто сам дает себе шанс жить лучше. С годами меняются приоритеты, тело, отношения и мир вокруг. И если не подстраиваться - можно остаться в роли вечного пассажира.

Какие 10 вещей стоит знать и делать, чтобы чувствовать себя счастливым и уверенным после 40 лет, рассказывает РБК-Украина.

Проверять здоровье - регулярно, а не когда "пригорело"

Профилактика важнее героизма. После 40 стоит раз в год проходить базовое обследование: анализы, сердце, гормоны, щитовидка. Не для того, чтобы "найти болезнь", а чтобы не дать ей шанса.

Научиться говорить "нет" - без чувства вины

40 лет - это идеальный возраст для внутреннего разрешения не соглашаться, не оправдываться и не тратить себя на лишнее. Ваше "нет" имеет такую же ценность, как и "да".

Выбирать круг людей, а не терпеть его

Токсичные знакомства, пустые разговоры, эмоциональные вампиры - время их оставить в прошлом. После 40 приходит ясность: кто для вас по-настоящему важен. И это не эгоизм, а забота о себе.

Заботиться о движении и теле

Сидеть удобно - это еще не двигаться. Даже лёгкая регулярная активность (прогулки, йога, плавание) снижает риски и повышает уровень энергии. Тело - не машина, но нуждается в сервисе.

Работать не только ради денег

После 40 критически важно не просто "тянуть лямку", а найти смысл в том, чем вы занимаетесь. Хотя бы частично. Иначе выгорание не "возможно", а гарантировано.

Не ждать выходных, чтобы жить

Если жизнь становится черно-белой с понедельника по пятницу, стоит изменить настрой. Маленькие удовольствия каждый день - еда, музыка, прогулка, друзья - это и есть жизнь, а не "паузы" между делами.

Научиться отпускать и принимать изменения

Не все под вашим контролем. Чем раньше это принять, тем спокойнее будет жить. 40 лет - это как раз время учиться гибкости, а не упрямо держать все "как было".

Вкладываться в близкие отношения

Качество, а не количество. Один теплый звонок важному человеку - ценнее тысячи "сердечек" в соцсетях. Людям после 40 нужна связь, а не лайки.

Делать то, что никогда не пробовали

Время - это не только угроза, но и разрешение. Научиться рисовать, поехать в соло-путешествие, попробовать новое дело - если вы давно колебались и ждали особого знака, то вот он. Пробуйте, позвольте себе абсолютно все. И все точно будет лучше, чем вы представляете.

Ценить каждый день, а не только большие события

Счастье после 40 - это не шумные праздники, а спокойные утра, улыбки близких, ощущение, что вы живете по-своему. А значит - правильно.