10 вещей, которые должны знать и делать люди 40+, чтобы быть счастливыми каждый день
После 40 жизнь только начинается - но только для тех, кто сам дает себе шанс жить лучше. С годами меняются приоритеты, тело, отношения и мир вокруг. И если не подстраиваться - можно остаться в роли вечного пассажира.
Какие 10 вещей стоит знать и делать, чтобы чувствовать себя счастливым и уверенным после 40 лет, рассказывает РБК-Украина.
Проверять здоровье - регулярно, а не когда "пригорело"
Профилактика важнее героизма. После 40 стоит раз в год проходить базовое обследование: анализы, сердце, гормоны, щитовидка. Не для того, чтобы "найти болезнь", а чтобы не дать ей шанса.
Научиться говорить "нет" - без чувства вины
40 лет - это идеальный возраст для внутреннего разрешения не соглашаться, не оправдываться и не тратить себя на лишнее. Ваше "нет" имеет такую же ценность, как и "да".
Выбирать круг людей, а не терпеть его
Токсичные знакомства, пустые разговоры, эмоциональные вампиры - время их оставить в прошлом. После 40 приходит ясность: кто для вас по-настоящему важен. И это не эгоизм, а забота о себе.
Заботиться о движении и теле
Сидеть удобно - это еще не двигаться. Даже лёгкая регулярная активность (прогулки, йога, плавание) снижает риски и повышает уровень энергии. Тело - не машина, но нуждается в сервисе.
Работать не только ради денег
После 40 критически важно не просто "тянуть лямку", а найти смысл в том, чем вы занимаетесь. Хотя бы частично. Иначе выгорание не "возможно", а гарантировано.
Не ждать выходных, чтобы жить
Если жизнь становится черно-белой с понедельника по пятницу, стоит изменить настрой. Маленькие удовольствия каждый день - еда, музыка, прогулка, друзья - это и есть жизнь, а не "паузы" между делами.
Научиться отпускать и принимать изменения
Не все под вашим контролем. Чем раньше это принять, тем спокойнее будет жить. 40 лет - это как раз время учиться гибкости, а не упрямо держать все "как было".
Вкладываться в близкие отношения
Качество, а не количество. Один теплый звонок важному человеку - ценнее тысячи "сердечек" в соцсетях. Людям после 40 нужна связь, а не лайки.
Делать то, что никогда не пробовали
Время - это не только угроза, но и разрешение. Научиться рисовать, поехать в соло-путешествие, попробовать новое дело - если вы давно колебались и ждали особого знака, то вот он. Пробуйте, позвольте себе абсолютно все. И все точно будет лучше, чем вы представляете.
Ценить каждый день, а не только большие события
Счастье после 40 - это не шумные праздники, а спокойные утра, улыбки близких, ощущение, что вы живете по-своему. А значит - правильно.
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При написании материала были использованы источники: статьи на Harvard Health Publishing и American Psychological Association, Psychology Today, рекомендации National Institutes of Health