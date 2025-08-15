ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эти продукты - канцерогенные. Многие не могут представить себе дня без них

Пятница 15 августа 2025 14:01
UA EN RU
Эти продукты - канцерогенные. Многие не могут представить себе дня без них Фото: Какие канцерогенные продукты вы покупаете ежедневно (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Некоторая еда из магазина может стать ядом. И дело не только в дозе. Некоторые продукты вредны даже в относительно небольших количествах. А украинцы склонны употреблять их даже ежедневно.

Какие именно продукты могут быть причиной онкологических заболеваний, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Какие продукты могут спровоцировать рак

Эксперты предупреждают, что до 30% смертей от рака вызваны неправильным питанием. В одном из своих видео доктор Бартек Кульчинский перечисляет девять групп продуктов питания, которые могут увеличить риск рака. Сладости, кондитерские изделия и подслащенные напитки возглавляют список. Но это лишь начало длинного списка.

Хотя сахар сам по себе не является канцерогенным, его избыток в рационе может способствовать развитию рака. Искусственные подсластители, такие как аспартам, также классифицируются Международным агентством по исследованию рака как вероятные канцерогены.

Картофель фри и картофельные чипсы содержат акриламид - вещество, образующееся во время жарки, выпекания и запекания. Исследования показывают, что акриламид может способствовать развитию рака почек, эндометрия, яичников и молочной железы.

Эксперты предупреждают, что регулярное употребление таких продуктов может увеличить риск рака.

Удивительно, но даже кофе, чай и супы могут увеличить риск рака, если их употреблять при очень высоких температурах. Исследования показывают, что горячие жидкости могут повредить слизистую оболочку пищевода, удваивая риск плоскоклеточного рака пищевода.

"Высокое потребление соли увеличивает риск рака желудка", - предупреждает эксперт.

Он также указывает на консервированные продукты, которые могут содержать бисфенол А, вещество, проникающее в пищу и потенциально вредное для здоровья.

Диетолог также предостерегает от употребления красного мяса, особенно мяса, сильно обработанного и обработанного при высоких температурах.

"Мясо, обработанное при высоких температурах, производит канцерогенные соединения, которые могут активировать гены, вызывающие рак", - добавляет он.

Эксперт отмечает, что умеренность и здравый смысл являются ключевыми. Ни красное мясо, ни подсластители, ни печенье не вызовут рак, если их употреблять время от времени.

Важно отдавать приоритет здоровым и безопасным продуктам в своем рационе. Также следует избегать продуктов с признаками плесени и ограничивать потребление алкоголя.

Вас может заинтересовать

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровье
Новости
Путин везет Трампу карту Донетчины, чтобы показать успехи, которых нет, - ЦПД
Путин везет Трампу карту Донетчины, чтобы показать успехи, которых нет, - ЦПД
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия