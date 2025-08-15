Эти продукты - канцерогенные. Многие не могут представить себе дня без них

Некоторая еда из магазина может стать ядом. И дело не только в дозе. Некоторые продукты вредны даже в относительно небольших количествах. А украинцы склонны употреблять их даже ежедневно.

Какие именно продукты могут быть причиной онкологических заболеваний, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Onet .

Какие продукты могут спровоцировать рак

Эксперты предупреждают, что до 30% смертей от рака вызваны неправильным питанием. В одном из своих видео доктор Бартек Кульчинский перечисляет девять групп продуктов питания, которые могут увеличить риск рака. Сладости, кондитерские изделия и подслащенные напитки возглавляют список. Но это лишь начало длинного списка.

Хотя сахар сам по себе не является канцерогенным, его избыток в рационе может способствовать развитию рака. Искусственные подсластители, такие как аспартам, также классифицируются Международным агентством по исследованию рака как вероятные канцерогены.

Картофель фри и картофельные чипсы содержат акриламид - вещество, образующееся во время жарки, выпекания и запекания. Исследования показывают, что акриламид может способствовать развитию рака почек, эндометрия, яичников и молочной железы.

Эксперты предупреждают, что регулярное употребление таких продуктов может увеличить риск рака.

Удивительно, но даже кофе, чай и супы могут увеличить риск рака, если их употреблять при очень высоких температурах. Исследования показывают, что горячие жидкости могут повредить слизистую оболочку пищевода, удваивая риск плоскоклеточного рака пищевода.

"Высокое потребление соли увеличивает риск рака желудка", - предупреждает эксперт.

Он также указывает на консервированные продукты, которые могут содержать бисфенол А, вещество, проникающее в пищу и потенциально вредное для здоровья.

Диетолог также предостерегает от употребления красного мяса, особенно мяса, сильно обработанного и обработанного при высоких температурах.

"Мясо, обработанное при высоких температурах, производит канцерогенные соединения, которые могут активировать гены, вызывающие рак", - добавляет он.

Эксперт отмечает, что умеренность и здравый смысл являются ключевыми. Ни красное мясо, ни подсластители, ни печенье не вызовут рак, если их употреблять время от времени.

Важно отдавать приоритет здоровым и безопасным продуктам в своем рационе. Также следует избегать продуктов с признаками плесени и ограничивать потребление алкоголя.