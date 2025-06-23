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Эти причины заставят вас больше никогда не спать "под вентилятором"

Понедельник 23 июня 2025 09:15
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Эти причины заставят вас больше никогда не спать "под вентилятором" Фото: Почему нельзя спать во время работы вентилятора (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Летом, когда жара становится невыносимой, особенно ночью, вентилятор превращается в настоящего спасителя. Он дарит желанную прохладу и движение воздуха, помогая легче переносить душные температуры.

Почему постоянное использование вентилятора в течение ночи может иметь неожиданные негативные последствия для нашего организма, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

Негативные последствия ночного использования вентилятора

Казалось бы, безобидный прибор может повлиять на наше самочувствие несколькими способами:

Сухость слизистых оболочек

Движение воздуха, создаваемое вентилятором, может сильно высушивать кожу, слизистые оболочки носа и горла. Это способно вызвать раздражение и увеличить выработку слизи как защитный механизм организма. Раздражение может проявляться в виде сухости глаз и горла, а также головной боли.

Мышечная скованность

Холод во время сна может привести к мышечной скованности, что провоцирует мышечные проблемы, особенно в области шеи и плеч, где могут возникать контрактуры. Хотя вентилятор является мгновенным облегчением, длительное использование может вызвать упомянутые боли и дискомфорт.

Ухудшение аллергии и астмы

Для аллергиков использование вентилятора может ухудшить ситуацию, поскольку движение воздуха приводит к рассеиванию частиц пыли и пыльцы, что усиливает симптомы аллергии и астмы.

Рекомендации экспертов по безопасному использованию

Чтобы избежать неприятных симптомов, эксперты советуют придерживаться следующих рекомендаций по использованию вентилятора:

Избегайте прямого направления потока воздуха вентилятора на себя во время сна. Лучше направить его на стену или потолок, чтобы воздух циркулировал опосредованно.

Будьте внимательны к чистоте вентилятора. Если лопасти и фильтры не чистить, вентилятор может рассеивать пылевых клещей, пыль и аллергены, а также уменьшать свою эффективность в снижении ощущения жары. Регулярно протирайте лопасти и очищайте фильтры.

Хотя днем вентилятор может быть полезным, для ночного времени стоит рассмотреть другие варианты охлаждения. Открытые окна (если позволяет температура и безопасность) или увлажнители воздуха (правда, они больше увлажняют, чем охлаждают, но могут улучшить комфорт при сухости воздуха) могут помочь снизить температуру в комнате, способствуя оптимальному отдыху.

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