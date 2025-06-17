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Главная опасность кондиционера, о которой мало кто знает

Вторник 17 июня 2025 11:25
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Главная опасность кондиционера, о которой мало кто знает Фото: В чем опасность кондиционера (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В жаркое лето кондиционер, бесспорно, является одним из самых желанных изобретений цивилизации. Он дарит прохладу и спасает от изнуряющей жары дома, в офисе, в автомобиле или торговых центрах.

РБК-Украина рассказывает об опасности кондиционера, о которой мало кто знает.

Невидимый враг в вашем воздухе

Одна из самых больших и наименее очевидных опасностей кондиционеров кроется в их фильтрах и дренажных системах. Если эти компоненты регулярно не чистить и не обслуживать, они становятся идеальной средой для размножения:

Бактерии и вирусы

В теплой и влажной атмосфере, образующейся внутри кондиционера, активно размножаются бактерии, грибки и вирусы. Особую опасность представляет легионелла - бактерия, которая вызывает легионеллез (так называемую "болезнь легионеров"). Это тяжелое заболевание легких, которое может иметь летальный исход, особенно для людей с ослабленным иммунитетом, пожилых людей и детей. Влажные фильтры и поддоны для сбора конденсата - это рассадники для этой бактерии.

Плесень и грибки

Споры плесени легко распространяются с воздухом и оседают на влажных поверхностях внутри кондиционера. Вдыхание спор плесени может вызвать аллергические реакции (кашель, чихание, заложенность носа, зуд в глазах), обострение астмы и других респираторных заболеваний.

Аллергены

Фильтры кондиционера могут накапливать пыльцу, пыль, шерсть животных и другие аллергены. Если фильтры не чистить, эти аллергены повторно рассеиваются в помещении, ухудшая состояние аллергиков и астматиков.

Резкий перепад температур

Еще одна распространенная проблема - это чрезмерное охлаждение помещения и резкий перепад температур при выходе из него на жару. Такой перепад может спровоцировать:

Простудные заболевания

Даже летом. Переохлаждение горла, носоглотки, спины и суставов приводит к развитию ОРВИ, ангины, фарингита, миозита (воспаление мышц) и даже радикулита.

Сосудистый спазм сосудов

Резкая смена температуры может вызвать спазм сосудов, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией.

Проблемы с дыханием

Сухой воздух из кондиционера может раздражать слизистые оболочки дыхательных путей, вызывая сухость в горле, кашель, а также обострять симптомы хронических заболеваний дыхательной системы, таких как астма и бронхит.

Пересушенный воздух и его последствия

Кондиционер не только охлаждает, но и высушивает воздух. Это может привести к:

Сухости слизистых оболочек

Сухость глаз (синдром сухого глаза), носа и горла - распространенные жалобы. Это не только неприятно, но и снижает естественный защитный барьер слизистых, делая их более уязвимыми к инфекциям.

Проблемы с кожей

Обезвоживание кожи, шелушение, обострение дерматитов и экземы.

Ухудшение самочувствия

Общее ощущение дискомфорта, головная боль, усталость.

Как минимизировать риски и пользоваться кондиционером безопасно?

Регулярное обслуживание и чистка фильтров

Это самое важное правило! Фильтры нужно чистить каждые 2-4 недели (в зависимости от интенсивности использования), а профессиональное сервисное обслуживание проводить не реже одного раза в год (лучше перед началом сезона). Это предотвращает размножение бактерий, плесени и накопление аллергенов.

Не снижайте температуру слишком сильно

Оптимальная разница температур между помещением и улицей должна составлять не более 5-7°C. Рекомендуемая комфортная температура в помещении - 22-25°C.

Избегайте прямого потока воздуха: Не сидите и не спите непосредственно под струей холодного воздуха. Направьте жалюзи кондиционера вверх или в сторону, чтобы воздух распределялся равномерно.

Проветривайте помещение

Даже если работает кондиционер, регулярно проветривайте помещение, чтобы обеспечить приток свежего воздуха.

Увлажняйте воздух

Используйте бытовые увлажнители воздуха или ставьте емкости с водой, чтобы компенсировать сухость, вызванную кондиционером.

Пейте больше воды

Поддерживайте водный баланс организма, особенно в жару и при работе кондиционера, чтобы избежать обезвоживания слизистых оболочек.

Постепенно адаптируйтесь

Если вы заходите из жары в сильно охлажденное помещение, дайте организму немного времени адаптироваться. Не заходите сразу под прямой поток.

Особое внимание детям и пожилым людям

Их организм более чувствителен к перепадам температур и сухости воздуха.

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При написании использовались следующие источники: Healthline, Huff Post, Daily Express, Huff Post.

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