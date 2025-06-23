Ці причини змусять вас більше ніколи не спати "під вентилятором"

Влітку, коли спека стає нестерпною, особливо вночі, вентилятор перетворюється на справжнього рятівника. Він дарує бажану прохолоду та рух повітря, допомагаючи легше переносити задушливі температури.

Чому постійне використання вентилятора протягом ночі може мати неочікувані негативні наслідки для нашого організму, розповідає РБК-Україна з посиланням на Marca.

Негативні наслідки нічного використання вентилятора

Здавалося б, нешкідливий прилад може вплинути на наше самопочуття кількома способами:

Сухість слизових оболонок

Рух повітря, створюваний вентилятором, може сильно висушувати шкіру, слизові оболонки носа та горла. Це здатне викликати подразнення та збільшити вироблення слизу як захисний механізм організму. Подразнення може проявлятися у вигляді сухості очей і горла, а також головного болю.

М'язова скутість

Холод під час сну може призвести до м'язової скутості, що провокує м'язові проблеми, особливо в ділянці шиї та плечей, де можуть виникати контрактури. Хоча вентилятор є миттєвим полегшенням, тривале використання може викликати згадані болі та дискомфорт.

Погіршення алергії та астми

Для алергіків використання вентилятора може погіршити ситуацію, оскільки рух повітря призводить до розсіювання частинок пилу та пилку, що посилює симптоми алергії та астми.

Рекомендації експертів щодо безпечного використання

Щоб уникнути неприємних симптомів, експерти радять дотримуватися наступних рекомендацій щодо використання вентилятора:

Уникайте прямого спрямування потоку повітря вентилятора на себе під час сну. Краще спрямувати його на стіну або стелю, щоб повітря циркулювало опосередковано.

Будьте уважні до чистоти вентилятора. Якщо лопаті та фільтри не чистити, вентилятор може розсіювати пилових кліщів, пил та алергени, а також зменшувати свою ефективність у зниженні відчуття спеки. Регулярно протирайте лопаті та очищуйте фільтри.

Хоча вдень вентилятор може бути корисним, для нічного часу варто розглянути інші варіанти охолодження. Відкриті вікна (якщо дозволяє температура та безпека) або зволожувачі повітря (щоправда, вони більше зволожують, ніж охолоджують, але можуть покращити комфорт при сухості повітря) можуть допомогти знизити температуру в кімнаті, сприяючи оптимальному відпочинку.