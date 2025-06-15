Бельгийские вафли - идеальное блюдо на завтрак: рецепт с необычными ингредиентами
Соленые бельгийские вафли - это сытный и универсальный вариант завтрака, который легко приготовить дома. Они отличаются рыхлой текстурой и нейтральным вкусом, что позволяет сочетать их с различными солеными ингредиентами: сыром, ветчиной или овощами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ирины Шнит.
Список ингредиентов
Для приготовления соленых бельгийских вафель понадобятся такие продукты:
- творог 0% - 200 г
- яйца - 1 шт.
- мука (любая) - 3 ст. л.
- льняная мука (по желанию) - 1 ст. л.
- масло 82% (растопленное) - 10 г
- разрыхлитель - 0,5 ч. л
Быстрый способ приготовления
Творог не нужно измельчать блендером, просто добавьте к нему все ингредиенты. Перемешайте до однородного густого теста.
Разогрейте вафельницу, смажьте ее маслом (если нужно) и выкладывайте тесто порциями. Выпекайте 3-5 минут, до золотистой корочки.
Тесто можно приготовить с вечера и хранить в холодильнике. А готовые вафли - заморозить, чтобы разогреть в тостере, духовке или микроволновой печи, когда захочется вкусного завтрака без лишних хлопот.
Рецепт соленых бельгийских вафель (фото: кадр из видео)
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