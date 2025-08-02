Эти лекарства могут навредить желудку, сердцу и печени: они есть в каждой домашней аптечке

Как действуют НПВП

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) обладают обезболивающим (анальгетическим), жаропонижающим (антипиретическим), а в более высоких дозах - и противовоспалительным действием.

"Действуют они так. НПВП подавляют активность циклооксигеназы 2 типа (ЦОГ-2) - фермента, который активируется под влиянием провоспалительных факторов и приводит к деградации арахидоновой кислоты с образованием простагландинов. Простагландины, в свою очередь, вызывают воспаление, боль и повышение температуры тела. НПВП, останавливая процесс образования простагландинов, подавляют воспаление на биохимическом уровне", - рассказал Николай Хайтович.

Когда показаны НПВП

Эксперт рассказал, что НПВП показаны в случае:

лихорадки (преимущественно применяют ибупрофен)

воспалительных состояний (при артрите и других ревматических болезнях назначают диклофенак натрия, напроксен, мелоксикам и т.п.)

болевых синдромов различного характера и остроты, в том числе при мигрени, послеоперационной боли, подагре, почечной или желчной колике (преимущественно применяют ибупрофен и диклофенак натрия)

менструальной боли (целесообразно применять ибупрофен, напроксен, кетопрофен, диклофенак - все они имеют доказательную базу для облегчения боли во время менструации)

"К НПВП, кроме уже названных, также относятся ацетилсалициловая кислота (аспирин), индометацин, нимесулид, целекоксиб и другие", - добавил специалист.

Относится ли к группе НПВП парацетамол

Николай Хайтович рассказал, что парацетамол (ацетаминофен) не является НПВП, поскольку он не влияет на ЦОГ-2, а действует через другой изофермент циклооксигеназы, который локализуется в гипоталамусе.

Поэтому он не имеет противовоспалительных свойств, но действует как жаропонижающее и обезболивающее лекарственное средство и относится к ненаркотическим анальгетикам.

Влияние НПВП на печень, желудок и почки

Эксперт отметил, что классические НПВП (ибупрофен, диклофенак и др.) влияют не только на ЦОГ-2, но и на ЦОГ-1.

ЦОГ-1 способствует образованию простагландинов в желудке и секреции слизи, и это защищает желудок от раздражающих факторов.

Поскольку НПВП подавляют не только ЦОГ-2, но и ЦОГ-1, образование простагландинов и слизи уменьшается, поэтому у людей, имеющих генетическую или иную предрасположенность, возникают эрозии или язвы желудка, желудочно-кишечные кровотечения.

Относительно влияния на почки, то длительный прием НПВП может приводить к поражению почек с развитием острой почечной недостаточности.

Что касается печени, то она больше страдает при действии парацетамола. Парацетамол метаболизируется в печени преимущественно под влиянием глюкуроновой кислоты, превращаясь в вещество, которое легко выводится из организма.

У взрослых людей парацетамол также частично метаболизируется под действием фермента печени CYP2E1, превращаясь в высокотоксичное вещество, которое обезвреживается и также выводится из организма.

"Однако если фермент CYP2E1 высокоактивен, например, под действием алкоголя, то токсичного вещества образуется слишком много, и печень повреждается метаболитами парацетамола", - добавил эксперт.

Как избежать осложнений НПВП?

По словам Николая Хайтовича, чтобы избежать побочных эффектов НПВП, необходимо придерживаться таких правил.

Принимать минимальную эффективную дозу и не нарушать рекомендации относительно длительности приема

Людям, которые имеют повышенный риск поражения желудка, следует применять селективные ингибиторы ЦОГ-2, такие как целекоксиб

Если есть риск развития осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта, врач назначает гастропротекторы - ингибиторы протонной помпы (омепразол и т.д.) или активаторы простагландиновых рецепторов (мизопростол)

- ингибиторы протонной помпы (омепразол и т.д.) или (мизопростол) Людям, которые регулярно употребляют алкоголь, не следует принимать парацетамол

НПВП нужно принимать после еды

Важно контролировать функцию почек и печени в случае длительного применения НПВП

Кому категорически нельзя применять НПВП и какие есть альтернативы

Эксперт отмечает, что НПВП противопоказаны людям, которые имеют:

язвенную болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечные кровотечения

тяжелую сердечную недостаточность

тяжелые нарушения функции печени и почек

Также НПВП не следует принимать во время беременности (особенно в III триместре) и в период лактации.

Альтернативами НПВП являются:

парацетамол (для снижения температуры тела и устранения боли), кроме людей, которые регулярно употребляют алкоголь

местное использование обезболивающих средств при болевых синдромах опорно-двигательного аппарата

Что выбрать: ибупрофен или парацетамол?

Николай Хайтович отмечает, что и ибупрофен, и парацетамол согласно рекомендациям ВОЗ являются лекарственными средствами первой линии помощи при боли и лихорадке.

По словам эксперта, обезболивающее и жаропонижающее действие ибупрофена наступает несколько быстрее. Однако этот препарат при длительном применении повреждает желудочно-кишечный тракт и почки.

Парацетамол безопаснее для желудка, но не имеет значительного противовоспалительного эффекта. При передозировке или у людей с высокой активностью фермента CYP2E1 парацетамол является токсичным для печени.

"Из соображений безопасности для постоянного приема парацетамол чаще выбирают, если у человека есть заболевания желудка. Для кратковременного лечения достаточно безопасным является ибупрофен - при условии соблюдения дозировки", - рассказал Хайтович.

Диклофенак натрия: сердечно-сосудистые риски и безопасность инъекций и мазей

Эксперт рассказал, что показаниями для применения диклофенака натрия являются:

ревматоидный или псориатический артрит

остеоартрит

боль в спине

посттравматическая или послеоперационная боль

В случае длительного приема диклофенак, как и все неселективные ингибиторы ЦОГ (то есть препараты, которые блокируют не только ЦОГ-2, но и ЦОГ-1) вызывает желудочно-кишечные кровотечения.

"Кроме того, блокируя образование простагландинов в почках, препарат уменьшает эффективность антигипертензивных средств. Поэтому у пациентов с артериальной гипертензией могут возникать гипертензивные кризы, а это повышает риск инфаркта и инсульта. Замечу, что риск зависит от дозы и продолжительности приема", - отмечает эксперт.

Также есть мнение, что диклофенак абсолютно безопасен, если делать инъекции, а не принимать его внутрь, а также если применять мази и гели с диклофенаком.

"Инъекции диклофенака не снижают системные риски: он все равно влияет на желудок, почки, сердечно-сосудистую систему, поскольку нарушает образование простагландинов. Мази и гели с диклофенаком имеют минимальный системный эффект, но все же при длительном или чрезмерном применении возможны побочные эффекты, особенно при нарушении целостности кожи, поскольку при таких условиях диклофенак лучше всасывается в кровь и оказывает общее влияние", - прокомментировал Николай Хайтович.

Нимесулид: запрещен ли он в ЕС и США и в чем его риски

В США нимесулид не зарегистрирован, а некоторых странах ЕС запрещен или же его применение ограничено из-за гепатотоксичности.

Однако в Украине и во многих европейских странах (Австрии, Италии, Венгрии, Чехии, Португалии, Греции, Болгарии, Польше) он доступен и популярен.

"Нимесулид несколько меньше влияет на ЦОГ-1, а следовательно, более безопасен для пациентов с язвенными заболеваниями пищеварительного тракта. Он действует достаточно быстро, поэтому его применяют преимущественно как противоболевое средство. Однако гепатотоксичность является фактором, ограничивающим его применение, в частности его нельзя принимать длительно", - рассказал эксперт.

Можно ли применять НПВП детям

Николай Хайтович рассказал, что детям разрешен ибупрофен, а также можно принимать парацетамол.

"Дозы назначает врач строго с учетом возраста и массы тела. Например, ибупрофен - 5-10 мг/кг разово, максимальная суточная доза - 30 мг/кг; парацетамол 15 мг/кг разово и не более 60 мг/кг в сутки. Ацетилсалициловая кислота детям противопоказана из-за риска развития синдрома Рея", - подчеркнул специалист.

Применять НПВП детям можно только после консультации с врачом. Нельзя принимать эти препараты без веских оснований и по своему усмотрению.

С какими лекарствами НПВП нельзя сочетать и можно ли сочетать разные НПВП между собой

Эксперт рассказал, что НПВП не стоит сочетать с:

другими НПВП (риск осложнений резко возрастает)

антикоагулянтами (есть риск кровотечений)

глюкокортикоидами (резко возрастает риск язвы или кровотечения)

литием, метотрексатом (повышается токсичность)

"С некоторыми препаратами их следует принимать осторожно из-за рисков взаимодействия лекарственных средств. В частности, я уже рассказывал о снижении эффективности антигипертензивных препаратов", - отмечает эксперт.

Хайтович добавил, что "с некоторыми противодиабетическими лекарственными средствами (глибенкламидом и т.п.) НПВП необходимо применять с осторожностью, потому что они, конкурируя за белок плазмы крови, вызывают увеличение свободной фракции противодиабетического средства, что приводит к гипогликемии".

Иногда применяют комбинацию парацетамола и одного препарата из группы НПВП в случае лихорадки и боли.

Можно ли принимать НПВП длительно?

Николай Хайтович отмечает, что длительный прием НПВП возможен только под наблюдением врача с регулярным контролем функции почек, печени, анализом крови, мониторингом желудочно-кишечных осложнений.

Ошибки при применении НПВП

Поскольку НПВП в основном можно приобрести без рецепта, люди, собственно, сами себе их и назначают. Также некоторые увеличивают дозу, то есть принимают еще одну таблетку, если первая не помогла.

"Нельзя превышать дозу и увеличивать продолжительность и частоту приема. Также эти препараты нельзя принимать на пустой желудок. Еще одной ошибкой является бесконтрольное применение НПВП людьми, которые принимают глюкокортикоиды, производные сульфонилмочевины, антикоагулянты, а также употребляют алкоголь", - отмечает Николай Хайтович.

"Безопасная доза" НПВП и риски самолечения

"Доза каждого препарата индивидуальна. Например, взрослые могут применять ибупрофен в дозе 1200-2400 мг/сутки; диклофенак натрия - 75-150 мг/сутки", - рассказал специалист.

По словам эксперта, такая разница в дозировке зависит от многих факторов, в том числе имеют значение и фармакогенетические аспекты.

"НПВП метаболизируются ферментом CYP2C9, который фактически у каждого седьмого украинца имеет низкую активность, поэтому стандартные дозы у таких людей могут привести к токсическим эффектам. Ориентироваться нужно на минимальную эффективную дозу и небольшую продолжительность приема", - подчеркнул Хайтович.

Специалист рассказал, что самолечение и не учитывание индивидуальных факторов риска является основной причиной развития осложнений - обострения язвенной болезни, желудочно-кишечных кровотечений, поражения почек и печени, повышения артериального давления и т.п.