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Эти фразы с детства мешают быть счастливыми и богатыми: как избавиться от убеждений, которые блокируют успех

Эти фразы с детства мешают быть счастливыми и богатыми (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Во взрослой жизни мы часто принимаем решения, руководствуясь не рацио, а детскими убеждениями. Именно они становятся незаметным барьером к счастливым отношениям, достойным гонорарам и внутренней свободе.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала психолог по финансовому росту и эксперт по семейной терапии Анна Щербий-Шендоган.

Как мы принимаем решения во взрослой жизни

"Большинство решений во взрослой жизни мы принимаем, опираясь на опыт маленького ребенка, у которого не было выбора. Только наблюдал, слушал и копировал", - говорит психолог.

Страх денег, сцены, близких отношений - это не о несостоятельности, а о детском убеждении: "мне нельзя", "это опасно", "я недостаточно хороша".

Почему на некоторые решения трудно решиться

  • Ограничительные убеждения из детства

Наши мысли о деньгах, любви и самовыражении - это не истины, а "звуковые дорожки из детства":

  • "Мужчинам доверять нельзя"
  • "Деньги - зло"
  • "Не высовывайся - засмеют"

Что поможет:

Фрирайтинг - упражнение, которое позволяет выявить собственные установки.

"Возьмите лист и допишите фразы: "Деньги - это...", "Отношения - это...", "Проявлять себя - это...", - советует Анна.

Также стоит вспомнить, как родители реагировали на ваши первые успехи, что говорили о мужчинах и деньгах. Именно эти реакции формируют "потолок" - внутреннее ограничение.

  • Роль модели в жизни женщины

"Когда девочка видит только пример уставшей мамы или безответственного папы, она делает бессознательный выбор: либо "Я буду сильной и сама все потяну", либо "Буду искать, кто меня обеспечит", - объясняет эксперт.

Что поможет:

  • прожить сепарацию с родителями - не от любви, а от зависимости
  • искать новые примеры женщин, которые живут иначе
  • увидеть, что можно создать собственную модель, а не повторять чужую

Женщине начинает казаться, что иметь одновременно и деньги, и счастливые отношения - это что-то запретное, однако это можно проработать со специалистом.

  • Табу на собственную ценность

"Я не достойна", "мне нельзя", "я должна заслужить" - это самые глубокие детские убеждения", - говорит Анна Щербий-Шендоган.

Во взрослой жизни это выливается в постоянное истощение, потребность спасать других, выгорание и потерю себя.

Что поможет:

  • выйти из позиции "спасителя"
  • ежедневно спрашивать себя: "А что я сделала сегодня для себя?"
  • вести список "10 причин, почему я ценна именно сегодня"

"Ценность - не за достижения, а за само твое существование. Все лучшее появляется там, где есть любовь и принятие себя. Взрослый человек с маленьким ребенком внутри не может иметь миллионы, свободные отношения, достойные гонорары и внутреннюю свободу. А со взрослым - может", - добавляет специалист.

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