Эти фразы с детства мешают быть счастливыми и богатыми: как избавиться от убеждений, которые блокируют успех

Во взрослой жизни мы часто принимаем решения, руководствуясь не рацио, а детскими убеждениями. Именно они становятся незаметным барьером к счастливым отношениям, достойным гонорарам и внутренней свободе.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала психолог по финансовому росту и эксперт по семейной терапии Анна Щербий-Шендоган.
"Большинство решений во взрослой жизни мы принимаем, опираясь на опыт маленького ребенка, у которого не было выбора. Только наблюдал, слушал и копировал", - говорит психолог.
Страх денег, сцены, близких отношений - это не о несостоятельности, а о детском убеждении: "мне нельзя", "это опасно", "я недостаточно хороша".
Наши мысли о деньгах, любви и самовыражении - это не истины, а "звуковые дорожки из детства":
Что поможет:
Фрирайтинг - упражнение, которое позволяет выявить собственные установки.
"Возьмите лист и допишите фразы: "Деньги - это...", "Отношения - это...", "Проявлять себя - это...", - советует Анна.
Также стоит вспомнить, как родители реагировали на ваши первые успехи, что говорили о мужчинах и деньгах. Именно эти реакции формируют "потолок" - внутреннее ограничение.
"Когда девочка видит только пример уставшей мамы или безответственного папы, она делает бессознательный выбор: либо "Я буду сильной и сама все потяну", либо "Буду искать, кто меня обеспечит", - объясняет эксперт.
Что поможет:
Женщине начинает казаться, что иметь одновременно и деньги, и счастливые отношения - это что-то запретное, однако это можно проработать со специалистом.
"Я не достойна", "мне нельзя", "я должна заслужить" - это самые глубокие детские убеждения", - говорит Анна Щербий-Шендоган.
Во взрослой жизни это выливается в постоянное истощение, потребность спасать других, выгорание и потерю себя.
Что поможет:
"Ценность - не за достижения, а за само твое существование. Все лучшее появляется там, где есть любовь и принятие себя. Взрослый человек с маленьким ребенком внутри не может иметь миллионы, свободные отношения, достойные гонорары и внутреннюю свободу. А со взрослым - может", - добавляет специалист.
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