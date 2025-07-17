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Эти мужчины никогда не изменяют: топ-3 знака Зодиака для счастливого брака

Четверг 17 июля 2025 12:00
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Эти мужчины никогда не изменяют: топ-3 знака Зодиака для счастливого брака Самые надежные мужчины по гороскопу (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Надежность, верность и искренняя любовь - именно такими качествами обладают мужчины, рожденные под этими тремя знаками Зодиака. Если вы мечтаете о крепких отношениях и браке без измен и драм, обратите внимание именно на них.

Какие знаки Зодиака лучше всего подходят для серьезных отношений и настоящего семейного счастья, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Collective World.

Телец

Надежный, спокойный и верный. Муж-Телец - это тот, кто не играет в любви, а выбирает стабильность и глубокие чувства. Если он уже сделал выбор, то надолго.

Для него предательство неприемлемо, потому что он ценит доверие и общий быт. К браку подходит всерьез и рассматривает его как жизненный проект.

Что нравится партнерам: забота, стабильность, любовь к семейному уюту.

Слабое место: может быть упрямым.

Рак

Мужчины, рожденные под знаком Рака, - настоящие романтики с большим сердцем. Их главная ценность - дом, семья и эмоциональная безопасность. Если Рак влюбляется, то по-настоящему и надолго. Его любовь глубока, заботлива и часто очень эмоциональна.

Он не изменит, потому что привязывается душой, а предательство для него - разрушенное сердце, которое будет болеть и ему самому.

Что нравится партнерам: он всегда заботится о комфорте и эмоциональном спокойствии второй половинки.

Слабое место: в трудные моменты может закрыться в себе, но это не значит, что он охладел.

Козерог

Настоящий мужчина - взрослый. Козерог видит брак как ответственность и долг, а не просто романтику.

Это человек, который серьезно относится к обещаниям и считает верность достоинством. Он может не быть слишком эмоциональным, но проявляет любовь из-за поступков и стабильности.

Что нравится партнерам: амбициозность, умение поддержать, верность слову.

Слабое место: может казаться холодным, но внутри очень глубокий.

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