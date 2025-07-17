Судьба подарит хорошие новости только этим знакам Зодиака: карты Таро назвали главных счастливчиков

Скорпион

Таро-гороскоп на 17 июля обещает вам новость, которая наконец-то позволит выдохнуть. Вы будто долго стояли на одном месте, но теперь появляется свет, который покажет новый путь. Это может касаться работы, денег или даже отношений, которые вызывали сомнения. Но держите свою радость при себе, сохраняйте спокойствие и не тратьте энергию, она вам еще пригодится.

Лев

Для вас 17 июля - это точка невозврата. То, что долго не складывалось в целостную картину, вдруг станет простым и понятным. Важная новость подарит вам радость и желание двигаться дальше. Главное, не игнорировать мелкие подсказки судьбы. Таро-гороскоп на четверг говорит, что вам стоит обратить внимание на вещи, которые казались второстепенными.

Водолей

Этот четверг станет поводом остановиться и почувствовать, что все идет правильно. Даже если вокруг хаос, вы на верном пути. Таро-гороскоп на 17 июля советует не спешить с решениями. Вы получите то, что нужно, если дадите событиям развернуться естественно, Вселенная сегодня на вашей стороне.

Близнецы

Для вас этот день станет особенным, и именно в нем будет важная подсказка. Таро-гороскоп на четверг намекает: все, что вас беспокоило, начнет решаться. Вы увидите перспективу там, где раньше была стена. Главное, не искать прямой логики, доверьтесь интуиции, потому что она не подведет.