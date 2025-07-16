Ретроградный Меркурий несет испытания: вот какие знаки заденет больше всего
С 18 июля по 11 августа 2025 года Меркурий переходит в ретроградное движение. В этот период возможны недоразумения в общении, финансовые трудности, задержки в путешествиях и технические неисправности. Особенно сложным этот период станет для четырех знаков Зодиака.
РБК-Украина рассказывает, кто больше всего ощутит влияние ретроградного Меркурия.
Рак
Главной темой этого периода для вас станут финансы. Избегайте импульсивных покупок и проверяйте регулярные платежи.
В то же время это удачное время для размышлений об увеличении доходов. Пора вернуться к старым деловым контактам - они могут стать источником новых возможностей.
Лев
Ретроградный Меркурий будет проходить в вашем знаке, поэтому вас заденет больше всего в этот период. Особенно будет страдать сфера коммуникации.
Вас могут неправильно понять, не спешите с выводами и решениями. Сосредоточьтесь на доработке идей и совершенствовании планов.
Дева
Меркурий - ваш покровитель, поэтому его ретроградность будет особенно ощутима. В этот период он влияет на вашу сферу завершений. Может появиться ощущение застоя.
Не стоит заставлять себя двигаться вперед. Лучше дайте себе время на размышления, прощание с прошлым и внутреннюю перезагрузку.
Рыбы
Во время ретрограда придется пересмотреть свои повседневные дела. Возможны сбои в работе, технические проблемы или сложности с организацией времени.
Кроме того, лучше сдерживаться в высказываниях, чтобы не попасть в конфликт. Старайтесь тщательно подбирать слова, особенно в переписках.
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При написании материала были использованы следующие источники: Astrostyle, Horoscope.