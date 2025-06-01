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Тшасковский объявил о победе на выборах в Польше еще до подсчета голосов

Фото: Рафал Тшасковский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский объявил о победе на выборах. Это произошло еще до подсчета голосов избирателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на onet.pl.

"Мы победили. Мы победили, хотя фраза "на лезвиях бритвы" навсегда войдет в язык Польши и польской политики", - сказал Тшасковский.

Он также поблагодарил граждан Польши, свой штаб и семью.

"Я хотел бы очень поблагодарить всех друзей, потому что без вас я не был бы тем, кем являюсь. Я хотел бы поблагодарить штаб во главе с Виолой Папроцкой. Мы имеем ощущение, что сделали все, что можно было сделать", - заявил политик.

Жена Тшасковского тоже сделала заявление после закрытия участков для голосования.

"Я хотела бы поблагодарить всех, прежде всего женщин. Я постоянно говорю: в нас есть сила", - отметила Малгожата Тшасковская.

 

 

Выборы в Польше

Напомним, что первый тур президентских выборов в Польше состоялся 18 мая. Во второй тур прошли кандидат от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский, который набрал 31,36% голосов, и кандидат от "Право и справедливость" Кароль Навроцкий с 29,54% голосов.

По данным экзит-полов, во втором туре лидирует Рафал Тшасковский с 50,3%. Его оппонент Кароль Навроцкий набрал 49,7 % голосов.

РБК-Украина ранее рассказывало, кто такой Рафал Тшасковский и как он относится к Украине. Читайте об этом - в нашем материале.

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