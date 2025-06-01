Тшасковский объявил о победе на выборах в Польше еще до подсчета голосов

"Мы победили. Мы победили, хотя фраза "на лезвиях бритвы" навсегда войдет в язык Польши и польской политики", - сказал Тшасковский.

Он также поблагодарил граждан Польши, свой штаб и семью.

"Я хотел бы очень поблагодарить всех друзей, потому что без вас я не был бы тем, кем являюсь. Я хотел бы поблагодарить штаб во главе с Виолой Папроцкой. Мы имеем ощущение, что сделали все, что можно было сделать", - заявил политик.

Жена Тшасковского тоже сделала заявление после закрытия участков для голосования.

"Я хотела бы поблагодарить всех, прежде всего женщин. Я постоянно говорю: в нас есть сила", - отметила Малгожата Тшасковская.