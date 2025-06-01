Тшасковский объявил о победе на выборах в Польше еще до подсчета голосов

Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский объявил о победе на выборах. Это произошло еще до подсчета голосов избирателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на onet.pl.
"Мы победили. Мы победили, хотя фраза "на лезвиях бритвы" навсегда войдет в язык Польши и польской политики", - сказал Тшасковский.
Он также поблагодарил граждан Польши, свой штаб и семью.
"Я хотел бы очень поблагодарить всех друзей, потому что без вас я не был бы тем, кем являюсь. Я хотел бы поблагодарить штаб во главе с Виолой Папроцкой. Мы имеем ощущение, что сделали все, что можно было сделать", - заявил политик.
Жена Тшасковского тоже сделала заявление после закрытия участков для голосования.
"Я хотела бы поблагодарить всех, прежде всего женщин. Я постоянно говорю: в нас есть сила", - отметила Малгожата Тшасковская.
Напомним, что первый тур президентских выборов в Польше состоялся 18 мая. Во второй тур прошли кандидат от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский, который набрал 31,36% голосов, и кандидат от "Право и справедливость" Кароль Навроцкий с 29,54% голосов.
По данным экзит-полов, во втором туре лидирует Рафал Тшасковский с 50,3%. Его оппонент Кароль Навроцкий набрал 49,7 % голосов.
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