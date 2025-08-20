Этот суперфрукт стоит сейчас часто есть: продается во всех магазинах

Чем полезен виноград

Виноград содержит высокий уровень фитонутриентов, в частности полифенолов. Это большой класс фитонутриентов, известных своими антиоксидантными свойствами.

Диетолог Эйвери Зенкер рассказал, что виноград содержит фенольные кислоты, антоцианы, флавоноиды и стильбены. Многие преимущества винограда для здоровья объясняются влиянием этих соединений на организм, в частности их противовоспалительными свойствами.

Когда эти полифенолы попадают в организм, они сосредотачиваются на нейтрализации свободных радикалов - или молекул, повышающих окислительный стресс и со временем могут улучшить сердечно-сосудистую, мозговую, иммунную и метаболическую деятельность.

Какая разница между красным, синим и зеленым виноградом

Большинство полифенолов и антиоксидантов в синем и красном винограде содержатся в кожуре. Синий виноград содержит больше антоцианов, чем красный, и намного больше, чем зеленый.

Синий виноград также имеет значительно более высокую общую антиоксидантную емкость. Антоцианы - это то, что придает фиолетовому винограду его насыщенный оттенок.

Красный виноград содержит умеренное количество антоцианов, благодаря чему имеет розовый или красноватый оттенок.

Тогда как зеленый содержит больше витамина С, но меньше полифенолов.

Суточная норма винограда

Для здорового взрослого человека: 150-200 г винограда в день. Тогда как для детей - около 50-100 г в день, в зависимости от возраста.

Это количество, которое обеспечивает пользу от витаминов, антиоксидантов и микроэлементов, но не перегружает организм сахаром (виноград достаточно сладкий, около 15-20% сахара).