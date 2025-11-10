RU

Экономика Авто Tech

Этот смартфон на несколько дней оказался в грязи из-за наводнения: вот, что с ним стало

iPhone 17 Pro Max выдержал наводнение и спас владельца (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

На Филиппинах тайфун Калмаэги затопил город, но один пользователь Reddit рассказал, как выжил его iPhone - смартфон остался рабочим даже после наводнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Смартфон пережил наводнение и продолжил работать

В публикации на r/iphone пользователь @bricksandcanvas рассказал, что его дом в городе Мандауэ на острове Себу был разрушен наводнением. Он едва не утонул, пытаясь спастись, но сумел выбраться в безопасное место. Его телефон, однако, был смыт потоками воды.

Когда через три дня пострадавший вернулся, чтобы найти устройство, оно оказалось застрявшим в грязи. После очистки и подключения к зарядке iPhone сразу включился и работал как ни в чем не бывало.

Пользователь уточнил, что это был iPhone 17 Pro Max в защитном чехле CARE by PanzerGlass Samba Vanilla. Чехол, вероятно, помог лишь частично, и факт того, что телефон вообще остался работоспособным, впечатляет.

После очистки и подключения к зарядке iPhone сразу включился и работал как ни в чем не бывало (фото: Android Authority)

IP68 и инженерная продуманность iPhone

Смартфон с рейтингом IP68 рассчитан на погружение в воду на глубину до 1,5 метра на 30 минут. Это не означает, что после этого телефона ждет неминуемый выход из строя - просто такой тест проводит производитель.

Главное, что владелец остался жив, но история подтверждает, насколько современные смартфоны стали выносливыми. Ранее в этом году Pixel 8 продолжал работать после четырех дней в горячей ванне, а телефон Galaxy выжил спустя пять часов под арктическим льдом.

Это впечатляющее свидетельство инженерной продуманности последних iPhone, даже если, безусловно, повезло и владельцу, и устройству.

Многие комментаторы на Reddit отметили, что Apple могла бы использовать эту историю в промо-материалах, как Samsung сделал с S23 Ultra после его погружения в ледяную воду.

Однако в данном случае гораздо важнее, что человек сумел спастись - а телефон стал лишь дополнительным чудом на фоне выживания.

Ранее мы рассказывали о том, как самый мощный смартфон в мире прошел экстремальный тест на прочность и что из этого получилось.

Также мы писали о том, почему iPhone 17 легко покрываются царапинами и что не так с новыми смартфонами Apple.

А еще у нас есть история о смартфоне украинки, который два месяца провел в океане, но продолжил работать.

iPhoneФилиппины