Этот гриб на вкус похож на курицу, но мало кто о нем знает

Это уникальный древесный гриб, отличающийся своим насыщенным желтым или оранжевым цветом. Он достаточно популярен и может использоваться как заменитель мяса в веганских и вегетарианских диетах.

Какой гриб по вкусу похож на курицу?

По информации на Wikipedia, этот гриб встречается на всех континентах, кроме Антарктиды. Чаще всего он встречается на живых лиственных деревьях, таких как дубы, ивы, березы и яблони. В Украине он растет в парках, садах и городских скверах, реже - в лесах. Об этом отмечается на сайте Грибы Украины.

Трутовик серно-желтый (Laetiporus sulphureus). В народе его называют "древесным цыпленком" и "лесной курицей". Пока гриб молодой, мягкий и сочный - он имеет вкус, похожий на курятину.

Правда относительно вкусовых качеств этого трутовика, мнения разнятся. Кому-то он напоминает вкус курицы, краба, омара, или даже кальмара, а кому-то не очень нравится его легкий кисловатый привкус.

Как говорится - как кому по вкусу. Но если собрать грибы, выросшие на ивах или тополях - они точно будут горчить. Перед употреблением гриба, нужна термическая обработка.

Перед употреблением его следует варить 15-20 минут и несколько раз промывать. Для употребления пригодны только молодые экземпляры - старые неаппетитные и труднее обрабатываются.

Недаром англичане называют его "лесной курицей". В приготовленном виде его мякоть на вкус больше напоминает нежную птицу, чем типичный гриб. Это делает его отличной альтернативой мясу в вегетарианской диете.