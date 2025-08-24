Этот гриб когда-то считался деликатесом, а сейчас он очень опасен

Какой гриб сейчас считается одним из ядовитых

По информации научного журнала Science Direct, этот скромный гриб содержит токсичное химическое вещество под названием инволютин. Это соединение обладает способностью накапливаться в организме, что приводит к разрушению эритроцитов. В результате оно может вызвать серьезные заболевания, такие как лейкемия, которая может проявляться до 20 лет после употребления.

Свинуха тонкая (лат. Paxillus involutus) - это гриб, принадлежащий к семейству Paxillaceae. Растет свинуха на почве в лиственных, хвойных и смешанных лесах. На древесном субстрате свинухи более мелкие и менее мясистые, чем те, что растут на почве.

Свинуха тонкая (фото: wikipedia)

Этот вид распространен по всей Украине как в хвойных, так и в лиственных лесах. Гриб имеет нежный и приятный аромат и вкус, что, к сожалению, приводит к тому, что его ошибочно считают съедобным грибом.

Мускарин, содержащийся в ольховом грибе, грибной алкалоид, вызывает симптомы отравления в течение 15-30 минут после употребления. Самыми распространенными симптомами являются дискомфорт в желудке, проблемы с дыханием, нарушение зрения и речи.

По информации в Wikipedia, гораздо опаснее упомянутый ранее инволютин, который вызывает симптомы отравления через день-два, но его токсическое действие может проявиться гораздо позже.

"Риск отравления коровьей оспой зависит от иммунной системы человека, а также от количества и частоты потребления грибов", - отмечает Юстин Колек, эксперт по грибам.

Именно поэтому так важно быть чрезвычайно осторожным во время сбора грибов и избегать любых видов, которые вызывают беспокойство.