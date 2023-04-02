Драка в Хмельницком: под церковью УПЦ собрался митинг, были столкновения

Сегодня, 2 апреля, в Хмельницком возле церкви в которой избили военного, собрался митинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным местных жителей, сегодня около 18.00 хмельничане собрались у собора на Владимирской. Активисты кричали "Долой московского попа" и "Слава Украине!".

Однако уже вскоре после начала, на месте происшествия были замечены первые столкновения.

Напомним, сегодня священнослужители УПЦ Московского патриархата избили военного в церкви в Хмельницком.

Позже мэр города Александр Симчишин сообщил, что в Хмельницком хотят запретить УПЦ МП пользоваться земельными участками.

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