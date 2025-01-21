Церковные праздники в феврале по новому календарю: полный список

Церковные праздники в феврале по новому календарю

Сегодня Православная Церковь Украины живет по новоюлианскому церковному календарю. Согласно ему, на каждый день февраля приходится упоминание о тех или иных святых. Некоторые же дни в последний месяц зимы будут по-особенному праздничными.

1 февраля (суббота) - предпраздник Сретения Господня, день святого мученика Трифона.

2 февраля (воскресенье) - праздник Сретения Господня - Сретение Господа нашего Иисуса Христа.

Сретение Господне в феврале 2025 года (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

3 февраля (понедельник) - послепраздник Сретения Господня, день праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.

Эта дата является также церковным памятным днем - интронизации Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля Православной Церкви Украины (ПЦУ) Епифания.

4 февраля (вторник) - день памяти преподобного Исидора Пилусиотского.

5 февраля (среда) - день памяти святой мученицы Агафьи, святителя Феодосия (архиепископа Черниговского).

6 февраля (четверг) - день памяти преподобного Вукола (епископа Смирнского).

7 февраля (пятница) - день памяти преподобного Парфения (епископа Лампсакийского).

8 февраля (суббота) - день памяти великомученика Федора Стратилата, святого пророка Захарии Серповидца.

9 февраля (воскресенье) - воскресенье про мытаря и фарисея, отдание праздника Сретения Господня, день памяти святого мученика Никифора из Антиохии Сирийской.

Воскресенье про мытаря и фарисея (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

10 февраля (понедельник) - день памяти священномученика Харлампия.

Эта дата - начало общницы мытаря и фарисея. Речь идет о неделе, когда Церковь отменяет пост (в среду и пятницу), поэтому верующим разрешается потреблять мясо и молочные продукты.

Общее время от воскресенья мытаря и фарисея до воскресенья блудного сына (16 февраля) отличается особым благословением. Такая неделя считается периодом отдыха, покоя, радости, самопознания и развития - для восстановления баланса в духовной жизни.

11 февраля (вторник) - день памяти священномученика Власия (епископа Севастийского).

12 февраля (среда) - день памяти святителя Мелетия (архиепископа Антиохийского).

13 февраля (четверг) - день памяти преподобного Мартиниана, благоверного князя Константина Острожского.

14 февраля (пятница) - день памяти равноапостольного Кирилла (учителя славянского), преподобного Авксентия.

15 февраля (суббота) - день памяти апостола Онисима, преподобного Пафнутия (затворника).

16 февраля (воскресенье) - воскресенье про блудного сына, день памяти святых мучеников Памфила, Валента, Павла Порфирия и других.

Эта дата - завершение общницы мытаря и фарисея.

Воскресенье про блудного сына (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

17 февраля (понедельник) - день памяти великомученика Федора Тирона, праведной Мариамны.

18 февраля (вторник) - день памяти святителя Льва (папы Римского), святителя Агапита.

19 февраля (среда) - день памяти святых апостолов Архипа и Филимона.

20 февраля (четверг) - день памяти преподобного Льва (епископа Катанского), благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, преподобного Агафона (чудотворца).

21 февраля (пятница) - день памяти преподобного Тимофея, святителя Евстафия (архиепископа Антиохийского).

22 февраля (суббота) - суббота мясопустная (или вселенская родительская суббота, посвященная особому поминовению всех без исключения почивших православных христиан).

Суббота мясопустная, поминальная (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

23 февраля (воскресенье) - воскресенье мясопустное, о Страшном суде.

24 февраля (понедельник) - неделя сырная (масленичная), первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.

Эта дата - первый день празднования Масленицы в 2025 году.

25 февраля (вторник) - день памяти святителя Тарасия (архиепископа Константинопольского).

26 февраля (среда) - день памяти святителя Порфирия (архиепископа Газского).

27 февраля (четверг) - день памяти преподобного Прокопия Декаполита (исповедника).

28 февраля (пятница) - день памяти святителя Арсения Мациевича (митрополита Ростовского), преподобного Василия (исповедника).