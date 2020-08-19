Цепкало покинув Україну разом з родиною

Незареєстрований кандидат в президенти Білорусі Валерій Цепкало разом з сім'єю вилетів з Києва до Польщі. У ніч на 19 серпня він прибув до Варшави.

Про це повідомляє РИА Новости.

Відзначається, що Цепкало прибув до Варшави з Києва з дружиною і дітьми.

"Раніше він не виключив, що після Варшави попрямує до Вільнюса", - повідомляє видання.

Вдень 18 серпня Цепкало не зміг разом з сім'єю вилетіти з Києва до Польщі, його не пустили на борт літака польської авіакомпанії LOT.

Нагадаємо, 16 серпня дружина Цепкало Вероніка з дітьми приїхала в Україну.

Як писало РБК-Україна, перед виборами в Білорусі дружина політика виїхала в Москву.

Сам Цепкало також спочатку виїхав до Москви, а потім прибув до Києва.