"Цензура в дусі Оруелла": Помпео заявив, що Китай руйнує вільний Гонконг

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що влада Китаю продовжує знищувати вільний Гонконг. Він звинуватив Пекін у порушенні зобов'язань, взятих на себе після повернення Гонконгу під управління Китаю.

Про це йдеться в заяві Помпео, опублікованому на сайті Держдепартаменту США.

За його словами, Китай заборонив в Гонконзі політичні гасла і тепер вимагає від шкіл ввести цензуру.

"Щойно висохло чорнило на репресивному законі про національну безпеку, як місцева влада у дусі Оруелла створила центральне урядове управління національної безпеки, почала видаляти книги, які критикують КПК, з бібліотечних полиць, заборонила політичні гасла і тепер вимагає від шкіл ввести цензуру", - йдеться в заяві Помпео.

За його словами, досі Гонконг процвітав, бо там "допускали вільне мислення і свободу слова при незалежному верховенство закону".

"Сполучені Штати засуджують неодноразове невиконання Пекіном своїх зобов'язань за спільною китайсько-британської декларації і ці останні посягання на права і свободи жителів Гонконгу", - заявив держсекретар США.

Крім того, в інтерв'ю радіопрограмі Washington Watch Помпео заявив, що США зроблять все для захисту жителів Гонконгу, які вимагають основних свобод.

Він нагадав, що Велика Британія, під управлінням якої перебував Гонконг до 1997 року, погодилася прийняти до "трьох мільйонів людей, які можуть захотіти покинути цю територію. Певні зобов'язання взяли на себе і інші країни.

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб пролити світло на це і зробити так, щоб, як сказав президент у своєму виступі, ті, хто несе відповідальність за рішення щодо Гонконгу, були притягнуті до відповідальності Сполученими Штатами", - заявив держсекретар.

Зазначимо, британський письменник першої половини XX століття Джордж Орвелл відомий своїми творами, в яких критикував тоталітаризм. Одним з найвідоміших став роман-антиутопія "1984".

Нагадаємо, Китай прийняв закон про нацбезпеки Гонконгу, який фактично позбавляє міста статусу автономії і суттєво посилює покарання за дії, які загрожують нацбезпеці.

Голова КНР Сі Цзіньпін підписав указ про набуття чинності з 30 червня закону про захист національної безпеки Гонконгу.

Сенат США прийняв закон, який передбачає накладення санкцій на окремі особи та компанії Китаю, підтримують обмеження автономії Гонконгу.

У відповідь Китай пригрозив США "жорсткими контрзаходами" на тиск через Гонконг.

Як відомо, Гонконг - окремий адміністративний регіон у складі Китаю. Великобританія передала протекторат над Гонконгом Китаю в 1997 році. Згідно спільної китайсько-британської декларації і основному закону Гонконгу, території надана широка автономія до 2047 року за формулою "одна країна, дві системи". Вона гарантує свободи, якими не користуються в Китаї. Яким чином буде управлятися колишня британська колонія після 2047 року, поки невідомо.