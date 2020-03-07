Яценюк порадив Шмигалю здешевити кредити і зупинити імпорт російського струму

Ключовими завданнями для нового глави уряду в економіці є підвищення доступності кредитів для промисловості, відкриття зовнішніх ринків для українських виробників та заборона імпорту російської електроенергії. Про це заявив екс-прем’єр Арсеній Яценюк в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

"По економіці номер один - це кредитування. Номер два, про що ви сказали, - це зовнішні ринки. І номер три - ви повинні почати переговори з Європейським Союзом про промисловий безвіз. Ми добилися безвізу для громадян. Добийтеся такого самого безвізового режиму для української промисловості. Енергетика. Я вас прошу, зупиніть накінець-то поставки російської і білоруської електроенергії в Україну", - сказав Яценюк.

На його думку, Росія навмисно постачає струм на наш ринок за демпінговою ціною, щоб знищити українську енергетику, тому він закликав прем’єр-міністра Дениса Шмигаля не йти на поступки РФ.

"Це частина російського плану. Вони спеціально поставляють електроенергію по демпінговим цінам на територію України, і хтось каже, що це боротьба проти теплоенергетики. Ні. Завдання Росії - це знищити взагалі українську енергетику, і в першу чергу український "Енергоатом". Зупиніть це і не йдіть ні на які поступки з Російською Федерацією, в тому числі і по газу. Ми ледве збавилися від російського газового зашморгу", - порадив Яценюк.

Нагадаємо, під час виступу на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня президент Володимир Зеленський розкритикував імпорт електроенергії з Росії, зазначивши, що про імпорт струму з РФ не може йти мови в ситуації, коли в країні криза у вугільній галузі і шахтарі залишаються без роботи.

Раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України заявляла, що збереження нинішніх обсягів імпорту електроенергії з Росії загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств та більшості атомних блоків.