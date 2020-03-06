Новий уряд – старі проблеми. "Яких реформ тобі ще не вистачає?" - сьогодні в Свободі Слова Савіка Шустера

Чому змінили уряд? Що буде виправляти новий Кабінет міністрів?
Чим насправді дихає країна - у "Свободі Слова Савіка Шустера" в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Денис Шмигаль, Прем’єр-міністр України;
Арсеній Яценюк, Прем'єр-міністр України (2014 - 2016);
Міхеіл Саакашвілі, Президент Грузії (2004 - 2013);
Олексій Резніков, Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;
Ілля Ємець, Міністр охорони здоров'я України;
Ігор Уманський, Міністр фінансів України;
Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України;
Тарас Качка, Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
Олександр Данилюк, Міністр фінансів України (2016 - 2018);
Андрій Рева, Міністр соціальної політики України (2016 - 2019);
Георгій Тука, Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (2016 - 2019);
Андерс Аслунд, Старший співробітник Atlantic Council.
Вони говорять, а вирішує народ.