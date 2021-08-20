Влада України має готуватися до падіння цін на руду, зерно та курсу гривні, - економіст

Після стрибка цін на аграрну та металургійну продукцію, який розпочався у четвертому кварталі минулого року, спостерігається зниження попиту та цін на кукурудзу і на металургійну продукцію. Так, у цей четвер на азійських ринках ф'ючерси на руду з 62%-ним вмістом заліза в Сінгапурі подешевшали на 10% - до 134 доларів за тонну.

Це мінімум за останні 8 місяців. За даними Bloomberg вартість ф'ючерсів на Даляньській сировинній біржі за підсумками торгів у четвер опустилася зразу на 6,2%. І тепер перед українською владою стоїть завдання відкоригувати річні фінансові плани з урахуванням того, що експортна виручка значно впаде.

"Все більше міжнародних аналітичних груп, гірничодобувних та металургійних компаній світу почали заявляти про вірогідність істотного скорочення виробництва сталі в Китаї до кінця року. При цьому, деякі великі китайські виробники сталі вже заявили про скорочення виробництва. І падіння цін на ф'ючерси на руду та кукурудзу лише відображає ризики загального зниження цін на всі сировинні товари - нафту, аграрну та металургійну продукцію", - підкреслив експерт.

На його переконання, для України головне завдання для уряду та Нацбанку - бути готовими до суттєвого зниження цін на основні українські експортні товари, а також на втрату зацікавленості інвесторів до українських боргових паперів - державних та корпоративних.

"Падіння цін на основні експортні товари, з одного боку, призведе до падіння доходів компаній-експортерів, а відповідно - держбюджету. А з іншого - погіршить умови для здійснення зовнішніх запозичень. При цьому тиск на курс національної валюти посилиться. Уряд має навіть при реалізації самих негативних економічних та політичних сценаріїв забезпечити контрольоване послаблення курсу гривні до 29-30 гривень за долар до кінця наступного року", - наголосив економіст.