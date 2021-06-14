Ціни на продукти в Україні: що найбільше подорожчало з початку року
Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні у травні 2021 року. З початку року найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор.
Про це повідомляється на сайті Держстату.
За даними статистичного відомства, порівняно з груднем 2020 року капуста подорожчала на 129,8% до 10,9 гривень за кілограм, буряк - на 98,0% до 10,7 гривень за кілограм, морква - на 63,2% до 9,8 гривень за кілограм, цибуля - на 62,7% до 8,3 гривень за кілограм.
Крім того, Олія соняшникова подорожчала на 48,7% до 62,6 гривень за літр, цукор на - 23,2% до 25,8 гривень за кілограм.
У той же час яйця подешевшали на 4,5% до 26,2 гривень за десяток.
За даними Держстату, за січень-квітень сигарети преміум-класу подорожчали на 7,4% до 62,2 гривень за пачку, ціни на горілку зросли на 0,8% до 93,4 гривень за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 4,2% до 18,2 гривень за пляшку, українське вино - на 3,7% до 68,7 гривень за пляшку 0,75 літра.
Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в травні 2021 року порівняно з квітнем зросли на 1,3%. З початку 2021 року зростання цін склало 6,1%. У річному вимірі (до травня 2020 року) інфляція прискорилася до 9,5%.
Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор - на 46,2%, гречана крупа - на 34,8%, яйця - на 30,4%, соняшникова олія - на 22,2%.