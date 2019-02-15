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Ціна нафти Brent вперше з листопада перевищила 65 доларів

Новини » Енергетика    15.02.2019 - 09:37
Ціна нафти Brent вперше з листопада перевищила 65 доларів
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Brent оновила максимум з листопада 2018 року

Ціна північноморської марки Brent з початку торгів 15 лютого вперше з листопада 2018 року перевищила 65 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, ціна квітневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures в ході торгів збільшилася на 0,45 (0,70%) - до 65,02 долара за барель. При цьому напередодні контракти подорожчали до 64,57 долара за барель. Станом на 09:22 за київським часом ціни на нафту трохи опустилися, але продовжують перебувати в районі цієї позначки.

Відзначимо, ціни на нафту ростуть на тлі очікування інвесторів того, що світу вдасться уникнути перевиробництва вуглеводнів. Крім того, ринок намагається проаналізувати наслідки різних сценаріїв подальшого розвитку американо-китайських торгових відносин. Переговори в Пекіні проходять не так гладко, як хотілося б, але в п'ятницю на делегацію США чекає зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, напередодні нафта дорожчала після заяв президента США Дональда Трампа про торгові переговори з Китаєм.

Раніше Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) погіршила прогноз зростання світового попиту на нафту в 2019 році на 1,24 млн барелів на добу.

 

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