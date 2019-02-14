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Нафта дорожчає після заяв Трампа про торгові переговори з Китаєм

Новини » Енергетика    14.02.2019 - 10:17
Нафта дорожчає після заяв Трампа про торгові переговори з Китаєм
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Brent торгується на позначці 64,29 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 14 лютого 2019 року, перевищила позначку в 64 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Станом на 10:04 за київським часом ціна за барель нафти Brent складала 64,29 долара. Це на 1,39% вище рівня закриття попередніх торгів.

Відзначимо, ціни на нафту зростають за рахунок надій на те, що потенційний прогрес торгових переговорів США і Китаю поліпшить перспективи світової економіки. Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Пекіном проходять "дуже добре". Він також підкреслив, що готовий продовжити терміни переговорів з Китаєм.

Раніше Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) погіршила прогноз зростання світового попиту на нафту в 2019 році на 1,24 млн барелів на добу. Це нижче оцінки попереднього місяця на 0,05 млн барелів і в середньому складе 100 млн барелів на добу. Перегляд в основному є результатом зниження економічних очікувань у 2019 році для країн ОЕСР в Північній та Південній Америці і Європі.

 

НБУ дав прогноз щодо світових цін на нафту
Новини України Brentнефть
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