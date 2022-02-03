Ціни на нафту WTI перевищили 90 доларів вперше з жовтня 2014

Ціни на американську нафту марки WTI перевищили 90 доларів за барель. Цю позначку вона пробила вперше з жовтня 2014 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані лондонської біржи ICE.
Повідомляється, що станом на 21:00 за Києвом вартість ф'ючерсу на нафту марки WTI з поставкою в березні 2022 року подорожчала на 2,03% - до 90,05 долара за барель.
Крім того, вартість ф'ючерсу на північноморську нафту марки Brent з поставкою в квітні 2022 року піднялася вище 91 долара за барель.
Нагадаємо, в кінці січня нафта подорожчала до майже 7-річного максимуму на тлі побоювань з приводу поставок і політичної напруженості в Східній Європі і на Близькому Сході.
До цього Національний банк України підвищив прогноз середньої ціни нафти марки Brent в 2022 році з 67 до 74 доларів за барель.