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Ціни на нафту WTI перевищили 90 доларів вперше з жовтня 2014

Автор: Юлія Бойко

Ціни на американську нафту марки WTI перевищили 90 доларів за барель. Цю позначку вона пробила вперше з жовтня 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані лондонської біржи ICE.

Повідомляється, що станом на 21:00 за Києвом вартість ф'ючерсу на нафту марки WTI з поставкою в березні 2022 року подорожчала на 2,03% - до 90,05 долара за барель.

Крім того, вартість ф'ючерсу на північноморську нафту марки Brent з поставкою в квітні 2022 року піднялася вище 91 долара за барель.

Нагадаємо, в кінці січня нафта подорожчала до майже 7-річного максимуму на тлі побоювань з приводу поставок і політичної напруженості в Східній Європі і на Близькому Сході.

До цього Національний банк України підвищив прогноз середньої ціни нафти марки Brent в 2022 році з 67 до 74 доларів за барель.

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Нафта