МЕА погіршило прогноз попиту на нафту через поширення COVID-19

Фото: нафтовий танкер (OilNow)

Вакцина не допоможе істотно підвищити попит до кінця року

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) знизило прогноз попиту на нафту на 2020 рік. Агентство очікує, глобальний попит на нафту в цьому році впаде на 8,8 млн барелів до 91,3 млн барелів на добу, в той час як місяцем раніше прогнозувалося зниження на 8,4 млн барелів.

Про це йдеться в щомісячному звіті агентства.

"Слабкі дані і відновлення поширення COVID-19 в Європі і США змусили нас переглянути наш короткостроковий прогноз світового попиту в бік зниження", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується в повідомленні, "малоймовірно, що вакцини істотно підвищать попит до наступного року".

За прогнозом, у 2021 році попит відновиться на 5,8 млн барелів на добу до 97,1 млн барелів на добу, що приблизно на 3 млн барелів на добу нижче рівня до поширення COVID-19 у 2019 році.

Нагадаємо, ціна нафти марки Brent у середу, 11 листопада, перевищила 45 доларів за барель. Нафта подорожчала до двомісячного максимуму надії на ефективну вакцину проти COVID-19.

Як повідомляло РБК-Україна, світові фондові індекси злетіли до рекордних значень після того, як компанія Pfizer 9 листопада заявила, що її експериментальна вакцина більш ніж на 90% ефективна в запобіганні COVID-19.