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Курс долара до основних валют впав до мінімуму за 2,5 роки

Понеділок 30 листопада 2020 16:08
Курс долара до основних валют впав до мінімуму за 2,5 роки
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У понеділок, 30 листопада, долар досяг найнижчого рівня за два з половиною роки по відношенню до основних світових валют. Протягом місяця долар втрата 2,5% своєї вартості, що стало найбільшим падінням з липня.

Про це повідомляє агентство Reutres.

Поєднання перемоги Джо Байдена на виборах в США, надій на подальші стимули і серія позитивних новин про вакцини від COVID-19 в цьому місяці призвело до зростання настроїв на світовому ринку, що викликало падіння долара і зміцнення більш ризикованих валют.

Індекс долара до кошика шести основних валют 30 листопада впав до 91,625, знизившись за день на 0,1%. Курс євро піднявся до нового тримісячного максимуму в 1,19905 долара. Інвестори стежать за ключовим рівнем в 1,20 долара після того, як на початку цього року Європейський центральний банк дав зрозуміти, що уважно стежить за обмінним курсом євро до долара.

Американський виробник ліків Moderna заявив в понеділок, що подасть заявку на екстрений дозвіл на вакцину проти COVID-19 в Європі і США. Компанія оприлюднила повні результати дослідження на пізній стадії, які показують, що її вакцина ефективна на 94,1% без серйозних проблем з безпекою.

Як повідомляло РБК-Україна, на закінчення циклу сильного долара вказують проблеми і дисбаланси, які виникли в економіці США і які ще більше посилив карантин.

Нагадаємо, ціна на золото 5 серпня оновила історичний максимум, досягнувши 2038,63 доларів за унцію. Курс євро зміцнився до 1,1839 за долар. Це призвело до того, що індекс долара впав до дворічного мінімуму 92,53 за долар.

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