Ціни на нафту зросли до максимуму з початку березня

Ціни на нафту ростуть у четвер, 21 травня, оскільки зниження виробництва найбільшими видобувними країнами і несподіване скорочення запасів у США, минулого тижня послабили побоювання з приводу надлишку пропозиції. Разом з тим побоювання щодо глобальної рецесії, викликаної епідемією коронавірусу, обмежують зростання нафтових котирувань.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в липні виросли на 1,51 % до 36,29 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI зросли на 1,88 %, до 34,12 доларів за барель, дорожчаючи жердини сесію поспіль. Ціни знаходяться на максимумі з 11 березня.

Ціни останнім часом зросли за рахунок даних з відвантаження, який показує, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), Росія та інші союзники (ОПЕК+), виконують свої зобов'язання щодо скорочення 9,7 млн барелів на добу.

Запаси нафти в США знизилися на 5 млн барелів за тиждень, що завершився 15 травня. Тим часом запаси на терміналі в Кушингу впали на 5,6 млн барелів.

"У той час як ознаки зниження тиску на сховища WTI позитивні для цін, останній звіт показує, що падіння запасів в більшій мірі обумовлено факторами пропозиції, ніж зростаючим попитом на продукцію", - йдеться в записці Capital Economics.

Фізичні ринки сирої нафти сигналізують про швидкий перехід від величезного надлишкової пропозиції в розпал блокувань від коронавірусу у квітні до очікуваного дефіциту у другій половині року.

Тим не менш, побоювання з приводу тривалого економічного впливу пандемії, особливо в Сполучених Штатах, які є найбільшим споживачем нафти у світі, надали деяку знижувальний тиск на ціни.

Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує рекордне падіння попиту на нафту в 2020 році, однак знизило його масштаб у зв'язку з пом'якшенням карантинних заходів по всьому світу.

Національний банк України (НБУ) у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту у 2020 році на рівні 35 доларів за барель. За даними НБУ, таке падіння ціни нафти призведе до того, що ціни на бензин знизяться в Україні до кінця року на 10-15%.