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МЕА прогнозує рекордне падіння попиту на нафту

Новини » Економіка     14.05.2020 - 12:23
МЕА прогнозує рекордне падіння попиту на нафту
Фото: видобуток нафти (flickr.com bp_images)

Прогноз улучшен, однак залишається невизначеність термінів виходу з карантину

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує рекордне падіння попиту на нафту в 2020 році, однак знизило його масштаб у зв'язку з пом'якшенням карантинних заходів по всьому світу. Про це йдеться в щомісячному звіті агентства.

Прогноз на 2020 рік в цілому припускає падіння попиту на 8,6 млн барелів на добу, що на 0,7 млн барелів на добу більше, ніж попередньому звіті. При цьому пікове падіння попиту припаде на другий квартал 2020 року - на 19,9 млн барелів на добу

За даними агентства, в травні світові поставки нафти скоротяться на 12 млн барелів на добу до дев'ятирічного мінімуму у 88 млн барелів на добу, оскільки угода ОПЕК+ вступила в силу, а видобуток знижується в інших країнах.

Як наголошується в документі, в кінці травня близько 2,8 млрд. людей будуть жити в умовах ізоляції для стримування пандемії коронавірусу, порівняно з 4,0 млрд людей у квітні.

"Економічна активність почала поступове, але крихке відновлення. Однак, як і раніше, зберігається значна невизначеність. Найбільше питання полягає в тому, чи зможуть уряду пом'якшити карантинні заходи, не викликавши відновлення спалахів COVID-19", - йдеться у звіті.

МЕА прогнозує рекордне падіння попиту на нафту

Як повідомляло РБК-Україна, МВФ очікує, що ціна нафти впаде до 35,61 доларів у 2020 році і 37,87 доларів за барель у 2021 році.

Національний банк України (НБУ) у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту у 2020 році на рівні 35 доларів за барель. За даними НБУ, таке падіння ціни нафти призведе до того, що ціни на бензин знизяться в Україні до кінця року на 10-15%.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України нефтьпрогнозцены
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