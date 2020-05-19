Нафта росте завдяки відновленню економічної активності у світі

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ралі на ринку нафти продовжується

Ціни на нафту у вівторок, 19 травня, ростуть четверту сесію підряд, оскільки все більша кількість країн послабляють обмеження, введені для боротьби з пандемією коронавірусу. Зростанню цін на нафту сприяє скорочення видобутку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Нафта марки Brent подорожчала на 0,7% до 35,06 доларів за барель. Нафта WTI піднялася на 1,4% до 32,25 доларів за барель.

Червневий контракт WTI закінчується у вівторок, але немає ніяких ознак повторення історичного падіння нижче нуля, зафіксованого місяць тому напередодні закінчення терміну дії травневого контракту. Липневий контракт WTI відповідає червневому контракту.

ОПЕК+ різко скоротила експорт нафти в першій половині травня, повідомили компанії, які відстежують відвантаження, що говорить про початок виконання нової угоди про скорочення виробництва.

"Настрої інвесторів покращилися, оскільки ОПЕК+, мабуть, скорочує обсяги виробництва, як вони обіцяли в цьому місяці, а в червні очікується більш значне добровільне скорочення", - сказав Хіроюкі Кікукава, генеральний менеджер з досліджень компанії Nissan Securities.

"Водночас зростає оптимізм щодо того, що ослаблення глобальних (коронавірусних) обмежень сприятиме підвищенню економічної активності та попиту на паливо", - сказав Кікукава.

Видобуток у США також падає: видобуток нафти з семи основних сланцевих пластів, як очікується, скоротиться на рекордні 197 тис. барелів на добу в червні до 7,822 млн барелів на добу. Це буде найнижчий показник з серпня 2018 року.

Крім того, відновлення попиту на паливо в Індії набрав обертів у першій половині травня, порівняно з квітнем, оскільки обмеження на транспорт і промислову діяльність були частково зняті в деяких областях.

Тим не менше, попит буде відновлюватися дуже повільно, оскільки деякі обмеження залишаються в силі, і існує значний ризик повторних спалахів і блокувань, йдеться в звіті Eurasia Group.

"Враховуючи глобальну рецесію, обережних споживачів і подальший і потенційно найгірший пік спалаху коронавірусу на ринках, таких як Латинська Америка, Африка і Південна Азія, споживання буде залишатися нижче рівня 2019 року в 100 мільйонів барелів на добу протягом деякого часу", - йдеться в звіті.

Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує рекордне падіння попиту на нафту в 2020 році, однак знизило його масштаб у зв'язку з пом'якшенням карантинних заходів по всьому світу

Національний банк України (НБУ) у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту у 2020 році на рівні 35 доларів за барель. За даними НБУ, таке падіння ціни нафти призведе до того, що ціни на бензин знизяться в Україні до кінця року на 10-15%.

Автор: Олександр Білоус