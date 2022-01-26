Ціни на нафту вперше з 2014 року перевищили 90 доларів

У середу на торгах нафта Brent подорожчала на 1,67 долара (1,9%) до 89,87 долара. У моменті котирування досягали позначки 90,02 долара. Чорне золото вперше з жовтня 2014 року перевищило цей рівень.

Американська нафта сорту West Texas Intermediate (WTI) виросла 1,69 долара (2%) до 87,28 долара.

Різке зростання нафтових котирувань експерти пов'язують ситуацією навколо України. Зокрема, з можливістю введення санкцій проти Росії і особисто російського президента Володимира Путіна. Крім того, в понеділок єменські хусити завдали ракетного удару по Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Занепокоєння з приводу потенційних перебоїв з постачанням на Близькому Сході і в Росії надає нафтовому ринку бичачі настрої", - заявив агентству представник брокера PVM Стівен Бреннок.