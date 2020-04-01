Ціни на нафту відновили зниження через надлишок пропозиції

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Нафта подешевшала за перший квартал на 70% і падіння триває

Ціни на нафту знижуються в середу, 1 квітня, після рекордних в історії квартальних і місячних втрат, оскільки перевищив очікування зростання запасів у США і посилюється розкол всередині ОПЕК збільшили побоювання з приводу перенасичення ринку. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 3,6% до 25,41 доларів за барель, а WTI - на 1,8% до 20,11 доларів за барель.

Ціни на нафту знаходяться на найнижчому рівні з 2002 року на тлі глобального коронавірусної кризи, який привів до сповільнення світової економіки та зниження попиту на нафту. Ф'ючерси на нафту завершили квартал обвалом майже на 70% після рекордних втрат у березні.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США виросли на 10,5 млн барелів до 461,9 млн за тиждень, що завершився 23 березня, тоді як аналітики припускали, що вони зростуть на 4 млн барелів.

"Настрої на ринку залишаються похмурими, оскільки немає ясності щодо того, як довго триватиме пандемія", - сказав Хіроюкі Кікукава з Nissan Securities.

Ведмежий настрій на ринку посилилася через розбіжності всередині Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК). Саудівська Аравія та інші члени ОПЕК не змогли прийти до угоди у вівторок про зустріч у квітні для обговорення цін.

"Дуже малоймовірно, що ОПЕК, з Росією чи США або без них, погодиться на достатню глобальне рішення, щоб компенсувати втрати попиту на нафту", - заявив аналітик BNP Paribas Гаррі Чилінгірян.

Нагадаємо, Швейцарський банк UBS погіршив прогноз цін на нафту марки Brent, а також WTI до 20 доларів за барель на кінець червня 2020 року.

За оцінками НБУ, падіння світових цін на енергоносії призведе до того, що Україна зекономить за рік близько 5-6 млрд доларів.