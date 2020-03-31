Ціни на нафту зростають після переговорів Трампа з Путіним

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Ринки сподіваються на стабілізацію

Ціни на нафту ростуть у вівторок, 31 березня, відійшовши від 18-річних мінімумів, досягнутих у зв'язку з падінням попиту через коронавірус, оскільки президент США Дональд Трамп і російський керівник Володимир Путін домовилися про консультації для стабілізації ринків. Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафту марки Brent виросла на 1,3%, до 23,06 долара за барель, після закриття в понеділок на рівні 22,76 долара, найнижчого рівня з листопада 2002 року.

Американська нафта WTI подорожчала на 6,0%, до 21,30 доларів за барель після того, як на попередній сесії вона досягла рівня 20,09 доларів, найнижчого рівня з лютого 2002 року.

Ринки нафти зіткнулися з подвійним ударом через спалах коронавірусу та цінової війни між Саудівською Аравією і Росією після того, як ОПЕК та інші виробники не змогли домовитися про більш глибокі скорочення, щоб підтримати ціни на нафту на початку березня.

Президенти США і Росії по телефону обговорили світовий ринок нафти і домовилися про російсько-американських консультаціях на цей рахунок по лінії міністрів енергетики, повідомив Кремль в понеділок.

"Ціни на нафту відновлюються з майже 18-річного мінімуму в надії, що побоювання про перенасичення (ринку), можуть нарешті трохи ослабнути", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку брокера OANDA.

Нагадаємо, ціни на нафту впали 30 березня на тлі зростаючих побоювань, що пандемія коронавірусу підриває попит, а цінова війна між Росією і Саудівською Аравією загрожує сильним профіцитом ринку.

Нагадаємо, швейцарський банк UBS погіршив прогноз цін на нафту марки Brent, а також WTI до 20 доларів за барель на кінець червня 2020 року.