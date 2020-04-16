Ціни на нафту відновлюються після падіння до мінімумів за 18 років

Фото: видобуток нафти (OilNow)

Побоювання з приводу падіння попиту стримують зростання цін

Ціни на нафту у четвер, 16 квітня, трохи зросли після різкого падіння на попередній сесії. Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафту марки Brent виросла на 0,9%, до 27,94 долара за барель, ф'ючерс на WTI на 0,7%, до 20,01 долара.

У середу, після того, як офіційні дані показали, що запаси в США поставили рекорд, показавши тижневе зростання на 19,2 млн барелів вперше в історії, WTI впала до мінімуму з лютого 2002 року, при цьому Brent подешевшала більш ніж на 6%.

Дані Управління з енергетичної інформації також показали великі обсяги виробництва палива в США, незважаючи на те, що нафтопереробні заводи працюють на 69% потужності по всій країні, що є найнижчим показником з вересня 2008 року.

Ці цифри послідували за звітом Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), згідно з яким прогнозований попит на нафту у квітні знизиться на 29 млн барелів на добу до найнижчого рівня за 25 років.

Прогнозована втрата попиту набагато більше, ніж скорочення виробництва, узгоджена країнами-виробниками (група ОПЕК+), які домовилися скоротити видобуток на 9,7 млн барелів на добу, очікуючи скорочення ще на 10 млн барелів на добу в інших країнах, включаючи Сполучені Штати, що може знизити видобуток на 20 млн барелів на добу.

"Враховуючи масштаби падіння попиту в цьому кварталі, скорочення ОПЕК+ не зможуть привести ринок до рівноваги найближчим часом, і це відображено в ослабленні цін, яке спостерігалося після операції з ОПЕК+", - йдеться в повідомленні ING Bank в четвер.

Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує падіння попиту на нафту у квітні 2020 року на 29 млн барелів на добу у зв'язку обмежувальними заходами, прийнятими у світі через пандемію коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, МВФ очікує, що ціна нафти впаде до 35,61 доларів у 2020 році і 37,87 доларів за барель у 2021 році.