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Цены на нефть снова упали ниже 30 долларов

Новости » Финансовый кризис 2020     17.03.2020 - 14:17
Цены на нефть снова упали ниже 30 долларов
Фото: добыча нефти (OilNow)

На рынке не видят оснований для того, чтобы цены снова выросли

Цены на нефть марки Brent снова опустились ниже 30 долларов после некоторого роста утром во вторник, 17 марта. Об этом сообщает агентство Reuters.

К 14:00 по киевскому времени нефть торговалась около 29,90 долларов за баррель. В понедельник цена опускалась до 29,45 долларов за баррель, самого низкого уровня с января 2016 года.

"Нефть достигла новых минимумов", - заявил Тамас Варга из нефтяного брокера PVM. По его словам, нет ничего, ни фундаментального, ни технического, что подразумевает, что негативные тенденции скоро прекратятся.

Соединенные Штаты заявили, что воспользуются низкими ценами на нефть для заполнения своего стратегического нефтяного резерва (SPR). Другие страны и компании планируют аналогичные меры для заполнения резервуаров.

Напомним, американские фондовые индексы в понедельник, 16 марта, зафиксировали рекордное падение с 1987 года, а индекс S&P 500 опустился до минимума с декабря 2018 года на фоне опасений инвесторов, что центробанки, законодатели и Белый дом не смогут справиться с пандемией коронавируса.

Индекс S&P 500 упал на 12%, максимально с "черного понедельника" более чем три десятилетия назад, несмотря на то, что Федеральная резервная система в воскресенье внезапно снизила процентную ставку почти до нуля.

Такое решение усилило тревогу по поводу стремительного распространения пандемии, которая уже частично парализовала мировую экономику и негативно сказалась на выручке компаний.

Отметим, накануне, 16 марта, цена нефти Brent составила ниже 30 долларов за баррель, что стало самым резким снижением с января 2016 года. А в целом от начала 2020 года цены на нефть снизились на 50%.

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