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Торги на фондовій біржі в США закрилися рекордними втратами за останні 30 років

Новини » Економіка     17.03.2020 - 02:55
Торги на фондовій біржі в США закрилися рекордними втратами за останні 30 років
Фото: Нью-Йоркська фондова біржа (twitter/voa)

На Нью-Йоркській фондовій біржі торги закрилися з рекордними втратами на 12%

На тлі пандемії коронавіруса в понеділок, 16 березня, ключові фондові індекси втратили більше 12% на закритті торгів у США. Про це передає Bloomberg.

Наголошується, що біржовий індекс цінних паперів Dow Jones впав на 12,94% і це найгірший показник з жовтня 1987 року. Індекс американського позабіржового ринку Nasdaq знизився дещо менше - на 12,32%.

Індекс S&P 500, який включає 500 найбільших компаній ринку США, впав на 324,89 пункти (11,98%) і опинився на позначці 2386,13 пункту.

Європейські біржі за підсумками торгів також закрилися з втратами - основні індекси просіли на 4-6%.

Причиною падіння котирувань є коронавірус нового типу, у зв'язку з яким безліч країн закривають свої кордони.

Спалахнувши в кінці 2019 року в Центральному Китаї, вірус поширився більш ніж на 130 країн і був 11 березня визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров'я пандемією. У світі вірусом заразилися понад 170 тис. осіб, понад 6 тис. померли.

Нагадаємо, 16 березня впали ціни на нафту північноморської марки Brent. Ціна склала нижче 30 доларів за барель вперше з лютого 2016 року. Станом на 15:31 за київським часом ціна нафти Brent опустилася до 29,55 долара за барель. Це на 12,7% нижче показника попередньої торгової сесії.

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