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Ціни на нафту почали рости, додавши 5%

Новини » Економіка     17.03.2020 - 06:59
Ціни на нафту почали рости, додавши 5%
Ілюстративне фото (ukrnafta.com)

Ціна нафти Brent після рекордного за 4 роки падіння почала зростати

Після рекордного за останні чотири роки падіння світові ціни на нафту зросли на 5% у вівторок, 17 березня. Про це повідомляє Oil Price.

Як свідчать дані торгів, рано вранці ф'ючерс на нафту марки Brent продемонстрував зростання на 5,2%, вартість склала 31,15 доларів за барель.

Проте пізніше ціна трохи знизилася і вирівнялась до вартості 30,65 доларів. Тепер зростання цін сповільнилося.

Відзначимо, напередодні, 16 березня, ціна нафти Brent склала нижче 30 доларів за барель, що стало найбільш різким зниженням з січня 2016 року. А в цілому від початку 2020 року ціни на нафту знизилися на 50%.

Ціни на нафту почали рости, додавши 5%

Нагадаємо, на тлі пандемії коронавіруса у понеділок, 16 березня, ключові фондові індекси втратили більше 12% на закритті торгів у США. Біржовий індекс цінних паперів Dow Jones впав на 12,94% і це найгірший показник з жовтня 1987 року. Індекс американського позабіржового ринку Nasdaq знизився дещо менше - на 12,32%.

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